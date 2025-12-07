"У них есть люди и ресурс": военный объяснил, удается ли ВСУ противостоять "Рубикону" (видео)

Украинские военные активно совершенствуют наземные и воздушные роботизированные системы, чтобы эффективно противодействовать российскому БПЛА-подразделению "Рубикон". Командир батальона наземных роботизированных комплексов "Alter Ego" 93-й бригады "Холодный Яр" Александр ("Электрик") в интервью рассказал об уникальных подходах Украины в развитии боевых дронов и противодействии врагу.

Российское подразделение "Рубикон" в РФ считают одним из самых мощных в сфере беспилотных летательных аппаратов. Однако, как пояснил командир батальона "Альтер Эго" Александр в интервью Фокусу, его сила заключается прежде всего в ресурсах — человеческих, технических и материальных. Именно это обеспечивает врагу стабильный результат на поле боя, но не гарантирует преимущества над украинскими операторами.

Интервью с Александром "Электриком" на YouTube-канале Фокуса на YouTube-канале

"Рубикон" не отличается от наших топовых БПЛА-подразделений по уровню подготовки. Проблема лишь в том, что он находится на стороне противника и использует свои ресурсы максимально эффективно", — подчеркнул "Электрик".

Відео дня

По его словам, украинские подразделения неоднократно сталкивались с "Рубиконом", и хотя российские операторы периодически уничтожают украинские дроны, это не останавливает работу украинских военных. Особенно результативными в условиях действия "Рубикона" оказываются наземные роботизированные системы, которые сложнее обнаружить и обезвредить.

Отвечая на вопрос журналистки, военный также пояснил, что Россия активно пытается копировать украинские технологические решения в сфере дронов. Противник перенимает опыт ВСУ во всех направлениях, от FPV-аппаратов до наземных роботизированных комплексов, пытаясь масштабировать успешные украинские подходы. Несмотря на это российские разработки пока значительно отстают по качеству и эффективности.

"Они идут за нами, они пытаются. Пока что, к счастью, у них это все так себе получается, но есть применение, есть попытки и есть неоднократные случаи, когда мы уничтожали так же их наземные дроны, и ударные, и боевые, какие угодно", — отметил "Электрик".

Александр также рассказал, что Китай существенно усиливает возможности России в этой сфере, поскольку поставляет комплектующие для воздушных и наземных дронов. При этом, по его мнению, такая помощь не позволяет врагу догнать Украину по эффективности и технологическим возможностям.

Командир подчеркнул, что Украине необходимо не только воспроизводить имеющиеся решения, но и постоянно внедрять новые идеи и технологии. Систематическое развитие, наращивание возможностей и инновационный подход позволяют украинским подразделениям оставаться на шаг впереди врага.

"Мы задали темп в развитии БПЛА еще в начале, и останавливаться не имеем права. Только постоянное совершенствование и инновации дают нам шанс сохранить преимущество и приблизить победу", — резюмировал Александр.

Напоминаем, что Россия создала подразделение "Рубикон" из 5 тысяч военных, которые охотятся на украинских операторов дронов. По данным Financial Times, из-за этого ВСУ вынуждены менять тактику работы беспилотников.

Также Фокус писал, что по словам украинских военных, "Рубикон" существенно усложняет работу ВСУ из-за массового использования дронов и неуязвимости к потерям. Главное преимущество россиян — почти безграничные ресурсы, тогда как украинские экипажи ограничены техникой.