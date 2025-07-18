НАТО распадается на части: о чем говорит и к чему ведет новый военный союз Великобритании и Германии

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Великобритания и Германия объявили о создании военного союза. Есть ли в нем место Украине?

Не слежу за правительственными перестановками — не интересно от слова вообще.

Едва ли не единственной новостью, которая заставляет задуматься, стал факт отказа США принять послом нынешнего министра обороны.

Честно, не знаю, чем не угодил Умеров Америке. Слухов ходит много — от его персональных качеств до связей с Турцией и Саудовской Аравией.

Не знаю, ....

Но факт остается фактом — он остается в Украине.

Но гораздо более интересные события происходят сегодня в Британии, где извечные враги подписывают договор о совместной обороне и создании военного союза.

Официально.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подпишут в четверг в Лондоне новый англо-германский договор, который включает обязательства помогать друг другу в случае вооруженного нападения.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника, обязательства по взаимной обороне являются реакцией как на все более агрессивную Россию, так и на растущее беспокойство среди европейских союзников относительно преданности США НАТО при президенте Дональде Трампе.

Новая реальность от Стармера и Мерца Фото: Getty Images

В то же время, по словам чиновника, это не должно заменить принцип коллективной обороны, лежащий в основе основополагающего договора НАТО, известного как статья 5.

Ну чтобы не писал Bloomberg, а по факту мы видим дефрагментацию НАТО и создание нового военного союза, который будет способен реально действовать.

Это взаимовыгодная история для обеих сторон. Германии нужен "ядерный зонтик Британии." Британии — технологии и ресурсы Германии.

И они уже имеют реальные планы, как этого достичь. Страны взяли себя обязательства поставить новую ракетную систему большой дальности — Deep Precision Strike — в течение следующего десятилетия.

Она будет иметь дальность действия более 2000 километров (1240 миль) и поможет усилить британский и европейский оборонные секторы благодаря "значительным промышленным инвестициям".

Кто мог подумать сто лет назад, что через сто лет извечные враги и лидеры Антанты и Тройственного союза договорятся между собой о совместной борьбе против — России?

И это только начало создания такого союза. Думаю, он не ограничится только этими двумя странами. Вероятно там скоро будут скандинавы, балты. Вероятно Польша и Франция.

Поэтому, учитывая новые геополитические реалии, Украина теперь должна ориентироваться в Европе не на НАТО, а на этот военно-оборонный союз.

Путь в НАТО нам крепко закрыла Америка, поэтому должны становиться более гибкими и адаптивными.

И нам есть что предложить. Главное — правильно разыграть "карты".

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