Гетман, князь, меценат, патриот: кем на самом деле был Иван Мазепа

В ночь на 22 сентября 1709 года скончался Иван Мазепа. Гетман Запорожского войска, глава казацкого государства на Левобережье и во всей Приднепровской Украине. Князь Священной Римской империи. Это далеко не все титулы человека, чье сердце перестало биться 317 лет назад.

Мазепа на долгие века стал символом борьбы украинцев против московских захватчиков. Да, именно московских. Ведь при жизни Мазепы Российской империи ещё не существовало. Ее провозгласил Петр I только в 1721 году.

После страшных десятилетий Руины Мазепе удалось вновь объединить под своей булавой Левобережную и значительную часть Правобережной Украины. Недаром осталась известная поговорка: "От Богдана до Ивана не было гетмана".

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Но Мазепа оставил после себя не только военное и политическое наследие. Он был одним из величайших меценатов своего времени. Поддерживал Киево-Могилянскую академию, финансировал образование, книгопечатание, строительство и восстановление храмов. На его средства в Киево-Могилянской академии был построен каменный учебный корпус, который и сегодня называют Мазепиным.

Но больше всего Мазепа любил Украину.

За свой политический выбор он заплатил чрезвычайно высокую цену. После его перехода на сторону Карла XII московское войско уничтожило гетманскую столицу Батурин. Москва объявила Мазепу предателем и подвергла его анафеме. Его имя пытались превратить в синоним предательства, а слово "мазепинец" на долгие годы стало русским клеймом для сторонников украинской независимости.

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Но произошло как раз наоборот.

Мазепа стал символом стремления украинцев к политической независимости. После его смерти это дело продолжил Филипп Орлик. Позже в украинском национальном движении наряду с понятием "мазепинцы" появятся "петлюровцы" и "бандеровцы".

Менялись века и фамилии. Не менялось стремление украинцев самостоятельно определять будущее своего государства.

В 1991 году Украина восстановила независимость. А в 2018 году представитель Вселенского патриархата заявил, что Константинополь никогда не признавал анафему Мазепе, поскольку она была наложена по политическим, а не церковным мотивам.

Прошло 317 лет. Московские власти вновь называют украинцев, отстаивающих свою независимость, предателями и врагами. А Украина вновь борется за право самостоятельно определять своё будущее.

Поэтому вспомните сегодня Ивана Мазепу. И всех, кто на протяжении веков боролся за независимую Украину.

Слава Украине!

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