Где пал Ленин, будет стоять Мазепа: Зеленский предложил место для нового памятника

На бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где раньше стоял памятник Ленину, могут установить памятник гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе. С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В воскресенье, 28 июня, глава государства подчеркнул, что Украина исправляет историческую несправедливость. Такое заявление Зеленский сделал во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре по случаю Дня Конституции.

"Отныне здесь, в Киево-Печерской Лавре, вполне по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры — Ивана Мазепы", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Киево-Печерская лавра пережила период расцвета именно под покровительством главы Казацкого государства и мецената.

Почетный караул у памятника Ивану Мазепе Фото: скриншот

Масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает установки полноценного памятника, подчеркнул президент. Также он отметил, что лучше всего для этого подходит бульвар в Шевченковском районе, где до Революции достоинства стоял памятник Ленину.

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"Считаю, что идеальное место для него существует. Оно существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен: там, где пал Ленин, там прочно будет стоять Мазепа", — подытожил Владимир Зеленский.

Памятник Ленину на Бессарабке

Милиция охраняет памятник Ленину Фото: Википедия

Памятник Владимиру Ленину в Киеве был открыт 5 декабря 1946 года. Он представлял собой фигуру "вождя мирового пролетариата" на постаменте общей высотой более 10 метров. Памятник был снесен 8 декабря 2013 года во время событий Евромайдана. С тех пор место оставалось пустым, служа площадкой для установки различных арт-объектов.

Напомним, 15 июня россияне атаковали Успенский собор лавры. Духовенство эвакуировало из храма святыни, древние иконы и предметы, представляющие не только церковную, но и национальную ценность.

По данным СБУ, атаку совершил дрон-камикадзе "Герань-2", изготовленный на заводе в Алабуге.

Уже 19 июня Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" частично открылся для посетителей.