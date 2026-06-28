Де Ленін впав, стоятиме Мазепа: Зеленський запропонував місце для нового пам'ятника

На бульварі Тараса Шевченка у Києві, де раніше стояв пам'ятник Леніну, можуть встановити пам'ятник гетьману Війська Запорізького Івану Мазепі. З такою пропозицією виступив президент України Володимир Зеленський.

У неділю, 28 червня, глава держави наголосив, що Україна виправляє історичну несправедливість. Таку заяву Зеленський зробив під час відкриття погруддя Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі з нагоди Дня Конституції.

"Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври — Івана Мазепи", — наголосив Зеленський.

За його словами, Києво-Печерська лавра пережила період розквіту якраз за опіки очільника Козацької держави і мецената.

Почесна варта біля Івана Мазепи Фото: скріншот

Масштаб постаті Івана Мазепи заслуговує на встановлення повноцінного пам'ятника, підкреслив президент. Також він зауважив, що найкраще для цього підходить бульвар у Шевченківському районі, де до Революції Гідності стояв пам'ятник Леніну.

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"Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа", — резюмував Володимир Зеленський.

Пам'ятник Леніну на Бессарабці

Міліція охороняє пам'ятник Леніну Фото: Вікіпедія

Пам'ятник Володимиру Леніну в Києві було відкрито 5 грудня 1946 року. Він являв собою постать "вождя світового пролетаріату" на постаменті загальною висотою понад 10 метрів. Пам'ятник було повалено 8 грудня 2013 року під час подій Євромайдану. З того часу місце залишалося порожнім, слугуючи локацією для встановлення різних артоб'єктів.

Нагадаємо, 15 червня росіяни атакували Успенський собор лаври. Духовенство евакуювало з храму святині, стародавні ікони та речі, які мають не лише церковну, а й національну цінність.

За інформацією СБУ, атаку здійснив дрон-камікадзе "Герань-2", виготовлений на заводі в Алабузі.

Вже 19 червня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" частково відкрився для відвідувачів.