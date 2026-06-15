По Успенському собору вдарив "Шахед": СБУ показала уламки російського дрона (відео)

Збройні сили Російської Федерації використали дрон-камікадзе "Герань-2"/"Шахед" для удару по Успенському собору у Києво-Печерській лаврі, повідомила Служба безпеки України. У точці влучання виявили залишки російського безпілотника, щойно виготовлені в економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. СБУ опублікувала фото уламків, які відшукали посеред руїн собору.

Удар РФ по Успенському собору відбувся о 1 год 50 хв червня, ідеться у заяві на порталі відомства. Саме у цей час російський ударний дрон "Герань-2"/ "Шахед" влучив по Стефанівському приділу собору на території Києво-Печерської лаври. У точці влучання виявили уламки, які точно показують, що росіяни били дронами по українській церкві, розташованій в історичному центрі Києва поруч з "Мистецьким Арсеналом".

СБУ опублікувала фото уламків російських дронів, які відшукали у лаврі. Одне фото — це шматки корпусу "Герань-2", друге — обгорілі залишки двигуна. Відомство повідомило, що внаслідок влучання отримали пошкодження "дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору". Через удар РФ по монастирському комплексу загиблих та поранених немає, ідеться у повідомленні.

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Удар по лаврі — уламки корпусу "Герань-2"/"Шахед" після удару по Успенському собору15 червня Фото: СБУ

Удар по лаврі — уламки двигуна "Герань-2"/"Шахед" після удару по Успенському собору15 червня Фото: СБУ

"Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні "Алабуга". Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона", — заявили у СБУ.

Відомство відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 — "воєнні злочини", та запевнило, що усіх винних притягнуть до відповідальності (максимальне покарання — 8-12 років тюрми).

Удар по лаврі — деталі атаки РФ 15 червня

Зазначимо, в ніч на 15 червня РФ завдала масованого удару по Києву, і також по Харкову, Дніпру, Запоріжжю. Під час повітряної атаки отримали пошкодження ряд культурних, релігійних, історичних пам'яток у центрі української столиці. Серед них — Успенський собор у Києво-Печерській лаврі: на відео з місця подій показали вогонь, який охопив дах будівлі, пожежників, які гасять пожежу, руйнування всередині — вибиті вітражі, пошкодження всередині. До всього з'ясувалось, що у лаврі саме почалась виставка історичних пам'яток, які довелось терміново рятувати через удар ЗС РФ. Інші уражені об'єкти — "Мистецький Арсенал", приміщення "Національної кіностудії ім. Довженка", будівля Вищого антикорупційного суду, логістичний термінал "Нової пошти", Печерський ринок тощо.

Тим часом представник Повітряного командування Юрій Ігнат спростував заяви пропаганди РФ про те, що по Успенському собору начебто вдарило відразу кілька ракет Patriot. При цьому росЗМІ ґрунтувались на серії фото з уламками протиракет, які з'явились у столичних Telegram-каналах. Ігнат наголосив, що не слід публікувати фото з кадрами прильотів, оскільки їх використають у РФ для маніпуляцій громадською думкою.

Нагадуємо, президент України відвідав Києво-Печерську лавру після удару РФ і сказав, як відповість президенту Володимиру Путіну на черговий злочин проти українців.