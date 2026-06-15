По Успенскому собору ударил "Шахед": СБУ показала обломки российского дрона (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации применили дрон-камикадзе "Герань-2"/"Шахед" для нанесения удара по Успенскому собору в Киево-Печерской лавре, сообщила Служба безопасности Украины. В месте попадания обнаружили остатки российского беспилотника, недавно изготовленного в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. СБУ опубликовала фото обломков, которые нашли среди руин собора.

Удар РФ по Успенскому собору был нанесен в 1 час 50 минут июня, говорится в заявлении на портале ведомства. Именно в это время российский ударный дрон "Герань-2"/"Шахед" поразил Стефановский придел собора на территории Киево-Печерской лавры. В точке попадания обнаружили обломки, которые точно показывают, что россияне наносили удары дронами по украинской церкви, расположенной в историческом центре Киева рядом с "Мистецьким Арсеналом".

СБУ опубликовала фотографии обломков российских дронов, найденных в лавре. На одной фотографии — обломки корпуса "Герань-2", на второй — обгоревшие остатки двигателя. Ведомство сообщило, что в результате попадания были повреждены "крышные перекрытия, купола, стены и остекление собора". В результате удара РФ по монастырскому комплексу погибших и раненых нет, говорится в сообщении.

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Удар по лавре — обломки корпуса "Герань-2"/"Шахед" после удара по Успенскому собору 15 июня Фото: СБУ

Удар по лавре — обломки двигателя "Герань-2"/"Шахед" после удара по Успенскому собору 15 июня Фото: СБУ

"В ходе осмотра обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его компоненты изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне "Алабуга". Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона", — заявили в СБУ.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 438 — "военные преступления" — и заверило, что все виновные будут привлечены к ответственности (максимальное наказание — 8–12 лет лишения свободы).

Удар по Лавре — подробности нападения РФ 15 июня

Отметим, что в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, а также по Харькову, Днепру и Запорожью. В ходе воздушной атаки были повреждены ряд культурных, религиозных и исторических памятников в центре украинской столицы. Среди них — Успенский собор в Киево-Печерской лавре: на видео с места событий показали огонь, охвативший крышу здания, пожарных, тушащих пожар, разрушения внутри — выбитые витражи, повреждения внутри. К тому же выяснилось, что в лавре как раз началась выставка исторических памятников, которые пришлось срочно спасать из-за удара ВС РФ. Другие пострадавшие объекты — "Мистецький Арсенал", помещение "Национальной киностудии им. Довженко", здание Высшего антикоррупционного суда, логистический терминал "Новой почты", Печерский рынок и др.

Между тем представитель Воздушного командования Юрий Игнат опроверг заявления российской пропаганды о том, что по Успенскому собору якобы нанесли удар сразу несколько ракет Patriot. При этом российские СМИ опирались на серию фотографий с обломками ракет, которые появились в столичных Telegram-каналах. Игнат подчеркнул, что не следует публиковать фотографии с кадрами прилетов, поскольку их используют в РФ для манипулирования общественным мнением.

Напоминаем, что президент Украины посетил Киево-Печерскую лавру после удара со стороны РФ и рассказал, как он ответит президенту Владимиру Путину на очередное преступление против украинцев.