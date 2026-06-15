"Очередная ложь": Игнат опроверг заявления РФ о возгорании Успенского собора из-за Patriot (видео)

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Российская Федерация распространяет ложь, когда говорит об ударе "нескольких ракет" Patriot по Успенскому собору. Точную информацию можно получить после работы следователей и благодаря камерам видеонаблюдения или показаниям людей, которые видели удар собственными глазами.

В ночь на 15 июня ВС РФ запустили шесть ракет "Циркон" из оккупированного Крыма, и пять из них были сбиты средствами ПВО, сообщил Игнат в эфире медиа "Новости Live". Данные мониторинга показали, что они стартовали из Крыма, а не с северного направления, как в прошлый раз, 2 июня. Украинские средства ПВО с помощью Patriot перехватили эти гиперзвуковые средства поражения, а РФ воспользовалась моментом, чтобы заявить о том, что "украинцы сами себя обстреливают", отметил представитель Воздушных сил.

Обстрел лавры — Игнат о повреждениях собора 15 июня, см. с 11:05

В эфире упомянули о повреждениях Киево-Печерской лавры и поинтересовались особенностями траектории полета российского "Шахеда", который, возможно, попал в украинскую святыню. В ответ Игнат пояснил, что предварительно известно о попадании российского "Шахеда", но пока идет расследование. На сегодняшний день собираются доказательства, и, например, о точном средстве поражения могут сказать камеры видеонаблюдения или свидетели, которые все это видели.

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"Там на месте работают следователи. Они всё задокументируют и составят новые протоколы. Сейчас официально это "Шахед". Он попал, собственно, туда [по лавре]", — сказал Игнат, уточнив, что Воздушные силы видят на мониторах цели, но точно не могут сказать, что это было за средство поражения.

По мнению офицера Воздушных сил, заявления российских пропагандистов направлены на европейцев. Россияне использовали обломки Patriot, сбившей ракету "Циркон" ВС РФ, и распространили ложь об "ударе по Лавре", слышно на видео.

"Они уже взяли ракету Patriot, которая сегодня сбила "Циркон", и показали на пропагандистских ресурсах, [сказав], что это мы "Петриотом" ударили по Лавре. Очередная ложь для российского слушателя, и рассчитанная, видимо, на европейских партнеров", — пояснил Игнат.

В эфире показали инфографику мониторингового паблика "ПВО Радар" с траекторией средств поражения РФ в ночь на 15 июня. Видно, что по Киеву нанесли удары и "Цирконы", и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, и "Шахеды".

Обстрел лавры — траектория ракет и дронов РФ 15 июня Фото: ППО Радар / Telegram

Обстрел лавры — подробности удара 15 июня

Юрий Игнат на своей странице в Facebook отреагировал на публикации с обломками, замеченными в зоне поражения в Киево-Печерской лавре. Представитель Воздушных сил написал, что некоторые украинцы продолжают распространять в сети фото обломков, и эти кадры дают возможность российским СМИ заявлять о якобы "попадании нескольких" ракет Patriot по лавре.

"Очередная ложь о том, что мы сами себя обстреляли", — написал Игнат.

Обстрел лавры — Игнат о фотографии обломков ракет "Петриот" 15 июня Фото: Скриншот

Представитель Воздушных сил также опубликовал скриншоты заявлений российских пропагандистов. Видно, что для иллюстрации лживых тезисов россияне использовали фотографии, распространенные киевским Telegram-каналом.

Обстрел лавры — пропагандисты РФ об обломках ракет "Петриот" 15 июня Фото: Юрий Игнат / Facebook

Отметим, что в ночь на 15 июня ВС РФ обстреляли Украину почти 600 боеприпасами, и большинство ракет и дронов летели на Киев, показали данные Воздушных сил.

Под удар ВС РФ попали Успенский собор и Киево-Печерская лавра. В сети появились кадры пожара в соборе: пламя охватило почти всю площадь крыши.

Напоминаем, что 15 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру и рассказал, как государство планирует восстановить поврежденную святыню в Киеве.