Пострадали жилые дома, горит Киево-Печерская лавра: первые последствия атаки россиян на Киев (видео)

В результате ночной атаки "Шахедов" и ракетного обстрела в столице произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. В разных районах Киева зафиксированы возгорания в жилых домах.

Пожар, в частности, зафиксирован на крыше Успенского собора. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт пожара на территории лавры. По его словам, пожар мог возникнуть в результате прямого попадания.

"В настоящее время мы выясняем масштабы ущерба, нанесенного россиянами. Принимаются меры по локализации в рамках протоколов безопасности", — отметил Ткаченко.

По уточненной впоследствии информации, пожары на территории лавры носят серьезный характер, сообщил чиновник.

"По оперативной информации, повреждения на территории Лавры значительны, наблюдается сильное возгорание. Россияне сознательно нанесли удар по сердцу одной из величайших христианских святынь!", — прокомментировал атаку Тимур Ткаченко.

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Последствия ударов по святыне уточняются.

В Киеве горят жилые дома после атаки россиян: что известно

В результате атаки российских войск ночью также вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в различных районах столицы. По данным КГВА, по состоянию на 02:00 в Киеве зафиксировано не менее 16 мест с повреждениями, в частности:

В Оболонском районе в результате нападения произошло возгорание автомобилей;

В Подольском районе горит частный дом;

По другому адресу в Подольском районе произошло возгорание в трехэтажном доме;

В Оболонском районе по другому адресу пожар в нежилом здании;

Также горит многоэтажка в Оболонском районе.

По состоянию на 02:20 было известно о как минимум 5 раненых в результате ударов по столице. Однако обстрел на данный момент продолжался, поэтому информация о последствиях постоянно обновляется.

Новость дополняется…

Напомним, в ночь на 15 июня россияне нанесли массированный удар по столице, запустив "Шахеды", баллистические ракеты и "Цирконы".

Кроме того, 13 июня россияне нанесли удар 12 управляемыми авиационными бомбами по рынку в Днепропетровской области.