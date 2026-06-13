Россия нанесла удар 12 УАБами по рынку в Днепропетровской области: много пострадавших (видео)

Россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по рынку в Васильковке. Пострадали девять человек.

Вооруженные силы РФ выпустили по Васильковской общине Синельниковского района 12 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его информации, в результате атаки частично разрушен многоквартирный дом, повреждены 8 магазинов, на местном рынке разрушены 10 торговых павильонов. Ранения получили 9 человек.

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа уточнил, что шестеро пострадавших госпитализированы. 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Полиция Днепропетровской области сообщает, что в результате обстрела поселка были повреждены частные и многоквартирные дома, административные здания, магазины и торговые павильоны, а также автомобиль.

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Ранее, 9 июня, россияне устроили массированную бомбардировку Васильковской общины, в результате чего травмы получили пять мужчин и две женщины. В ходе атаки были повреждены и разрушены детская спортивная школа, многоэтажные дома и частные дома.

Напомним, что Владимир Путин во время встречи с солдатами ВС РФ заявил, что Москва будет наносить усиленные удары по гражданской инфраструктуре Украины. По мнению главы Кремля, такие атаки якобы должны отбить у украинцев желание уничтожать инфраструктуру РФ.

Кроме того, "Фокус" опросил экспертов и военных аналитиков о ситуации в Константиновке, продвижении ВС РФ и о будущем развитии событий в Краматорске.