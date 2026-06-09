Город может упасть уже летом: что будет с фронтом, если Украина потеряет Константиновку

Константиновка становится одной из главных целей российского летнего наступления на Донбассе. Некоторые военные и аналитики уже не исключают, что город может оказаться под контролем РФ до конца лета, тогда как другие считают такие прогнозы преждевременными. Фокус выяснил, действительно ли Константиновка рискует стать следующим Покровском, что ее потеря будет означать для обороны Донетчины и способны ли ВСУ изменить ситуацию в свою пользу.

Российские войска продолжают давить на Константиновском направлении, а отдельные эксперты и военные уже сравнивают ситуацию вокруг города с событиями, которые ранее разворачивались вокруг Покровска. Народный депутат Марьяна Безуглая предупредила, что в случае отсутствия изменений в управлении фронтом РФ может захватить Константиновку уже этим летом.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, российское командование последовательно реализует план по выходу к Константиновке сразу с нескольких направлений. Главная цель — создать угрозу логистике украинского гарнизона и постепенно усложнить снабжение города.

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Ситуацию дополнительно осложняет активное использование россиянами малых штурмовых групп. По оценкам аналитиков, они пытаются просачиваться к украинским позициям, закрепляться в разрушенных зданиях и подвалах, а затем расширять контроль над территорией. При этом город ежедневно находится под ударами артиллерии, авиации и дронов.

Эксперты отмечают, что Константиновка имеет особое значение для всей обороны Донецкой области. Город входит в так называемый "пояс крепостей" вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Потеря этого узла может существенно осложнить оборону всей Краматорской агломерации и создать для российской армии новые возможности для наступления.

В то же время оценки перспектив обороны города все чаще становятся предметом острых дискуссий среди военных экспертов. Часть аналитиков считает, что ситуацию еще можно стабилизировать за счет резервов и управленческих решений, тогда как другие предупреждают о серьезных рисках уже в ближайшее время.

В частности, военный эксперт Олег Жданов считает, что без дополнительных мер по усилению обороны положение Константиновки может существенно ухудшиться.

Константиновка на грани: почему ее потеря может изменить ситуацию на Донбассе

По мнению Жданова без дополнительных решений по усилению обороны Константиновки ее удержание может стать вопросом времени. По его словам, несмотря на то, что украинские войска продолжают сдерживать противника на подступах к городу, российская армия активно использует тактику инфильтрации малых штурмовых групп, постепенно накапливая силы непосредственно в пределах Константиновки.

"Российское командование традиционно не учитывает потери личного состава. Даже если до определенной точки доходит один-два военных из десяти, они продолжают забрасывать новые группы. В результате сегодня в Константиновке уже фиксируются боевые столкновения с российской пехотой", — говорит Фокусу эксперт.

Жданов также отмечает, что город фактически находится под постоянным огневым воздействием российских дронов и артиллерии. Особую угрозу он связывает с деятельностью российского подразделения беспилотников "Рубикон", который активно работает на этом направлении.

По мнению эксперта, потеря Константиновки может иметь серьезные последствия для всей украинской обороны в Донецкой области. В частности, это резко ухудшит положение украинских войск в Часовом Яру, который удерживается уже второй год.

"Если Константиновка упадет, Часов Яр фактически окажется в полуокружении. Далее под угрозой окажется Дружковка, а это уже непосредственный выход к Краматорской агломерации. Тогда российская артиллерия сможет значительно эффективнее работать по окрестностям Краматорска", — отмечает Жданов.

В то же время эксперт убежден, что ситуация не является безвыходной. По его словам, командованию необходимо либо разобраться с проблемами управления и обеспечения войск на Константиновском направлении, либо усилить его дополнительными резервами.

"Мы уже видели похожую ситуацию под Покровском, когда неоднократно звучали прогнозы о скором падении города. Однако благодаря концентрации усилий, работе командования и усилению обороны украинским войскам удалось стабилизировать фронт. Аналогичные решения могут быть применены и по Константиновке", — считает он.

Отдельно Жданов обращает внимание на активизацию российских действий на Лиманском и Северском направлениях. По его мнению, пока сложно сказать, является ли это подготовкой к более масштабному наступлению или попыткой отвлечь украинские резервы от Константиновки.

"Сейчас Генеральный штаб должен определить приоритеты. Нужно понять, где противник готовит главный удар и куда следует направлять резервы. Этот вопрос требует максимального внимания военного руководства", — отмечает эксперт.

По словам Жданова, нынешний этап войны все больше превращается в борьбу за логистику. Обе стороны пытаются нарушить снабжение друг друга как в прифронтовой зоне, так и в оперативном тылу.

"Сегодня фактически идет война логистических возможностей. Победит тот, кто сможет сохранить собственные маршруты снабжения и эффективнее разрушить логистику противника. Именно поэтому удары по железной дороге, складам, транспортным узлам и топливной инфраструктуре приобретают все большее значение", — говорит эксперт.

"Константиновка может быть потеряна, но не проиграна"

Впрочем, не все эксперты соглашаются с оценками, что возможная потеря Константиновки автоматически приведет к масштабному обвалу обороны в Донецкой области. Часть аналитиков признает сложность ситуации, но отмечает, что главная задача украинских войск заключается не в удержании города любой ценой, а в максимальном истощении российских сил.

Такого мнения придерживается военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, который считает, что нынешние бои за Константиновку следует рассматривать прежде всего через призму потерь и ресурсов, которые противник вынужден тратить для продвижения вперед.

Он объясняет, что ситуация вокруг Константиновки существенно ухудшилась после того, как российским войскам удалось продвинуться через Бересток и Ильиновку и приблизиться к западным окраинам города.

По его словам, сейчас российская 8-я общевойсковая армия активно использует тактику инфильтрации малых групп. Наиболее интенсивное продвижение происходит через западные районы Константиновки — вдоль улиц Степана Бандеры, Космонавтов, Европейской и Героев Украины. Присутствие российских подразделений уже фиксируется в районах Южный, Берестовой, Прогрессивный, а также вблизи Хитрого рынка.

Впрочем, по мнению эксперта, главная цель противника заключается не столько в немедленном захвате города через уличные бои, сколько в постепенном рассечении Константиновки на отдельные изолированные районы.

"Россияне пытаются отрезать огромную промышленную зону города — территории бывшего химического завода, предприятий "Автостекло", КМЗ и других объектов. Для этого они одновременно давят с западного и восточного направлений, пытаясь взять под контроль ключевые транспортные узлы и путепроводы", — говорит Фокусу Коваленко.

По его словам, с востока действует 3-й армейский корпус РФ, который также пытается закрепиться в частном секторе и постепенно продвигаться вдоль стратегически важных транспортных артерий города.

В то же время эксперт не разделяет апокалиптических прогнозов относительно возможного обвала всего фронта в случае потери Константиновки.

"Мы давно должны были отойти от восприятия городов как сакральных крепостей, которые нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Задача таких городов — максимально истощать противника. Враг должен терять там технику, личный состав, боеприпасы, топливо, время и ресурсы", — отмечает он.

Коваленко предполагает, что в перспективе Константиновка может быть потеряна, однако ключевым вопросом остается не сам факт возможного отступления, а цена, которую за это заплатит российская армия.

"Так же было с Бахмутом, Авдеевкой и Покровском. Вопрос не в том, будет ли потерян город, а когда это произойдет и какие потери понесет враг. Если бы Часов Яр пал два года назад, россияне сегодня могли бы стоять уже возле Славянска или Краматорска. Но город до сих пор держится и продолжает истощать противника", — продолжает эксперт.

Именно поэтому главной задачей украинской обороны Коваленко называет не столько удержание Константиновки любой ценой, сколько превращение ее в максимально невыгодное для россиян направление наступления.

В то же время он не соглашается с прогнозами о возможном захвате города уже в ближайшие месяцы.

"До конца лета россиянам вряд ли удастся полностью захватить Константиновку. Украинские силы еще могут использовать город как ловушку для истощения противника. Зато осенью риски существенно возрастут", — прогнозирует Коваленко.

Отдельную надежду эксперт связывает с так называемым логистическим локдауном, который в последнее время все активнее применяют украинские силы.

По его словам, удары по российским маршрутам снабжения уже дают результат на юге Украины и постепенно распространяются на Донецкую и Луганскую области. Если Украине удастся существенно усложнить обеспечение крупных российских группировок, которые сейчас действуют на Покровском и Константиновском направлениях, это может серьезно замедлить темпы российского наступления.

"Пока ситуация выглядит скорее негативной, чем позитивной. Но логистический фактор еще способен повлиять на ход событий и изменить расчеты противника", — подытожил эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что украинские дроны второй раз за месяц повредили Чонгарский мост — одну из ключевых артерий снабжения российской группировки в оккупированном Крыму и на юге Украины. После атаки оккупационная администрация временно перекрыла движение через пункт пропуска "Джанкой", что в очередной раз продемонстрировало уязвимость логистики РФ на этом направлении.

Также Фокус писал, что в сети появилось фото горящей российской "Полтавской нефтебазы" в Усть-Лабинске Краснодарского края РФ, которую дроны атаковали еще 6 июня. По данным OSINT-сообществ, на объекте было уничтожено по меньшей мере шесть резервуаров с нефтепродуктами, а пожар ликвидировали более 100 спасателей.