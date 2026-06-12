"Будем отвечать": Путин пригрозил усилить удары по инфраструктуре Украины (видео)

Российский диктатор Владимир Путин прямо заявил, что будет наносить преступные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Чиновник пообещал россиянам, что украинцы якобы не нанесут им столь значительного ущерба, как хотелось бы. На видео с торжественного приема в Кремле выступление Путина слушали глава Министерства обороны Андрей Белоусов и группа военных, только что прибывших с фронта.

Заявление Путина прозвучало во время встречи с солдатами ВС РФ, воюющими в Украине, сообщили в Telegram-канале российского СМИ "Звезда". Лидер РФ сказал, что следующая задача российских военных — это отвечать украинцам "как следует" и наращивать удары по инфраструктуре. По мнению российского президента, такие усиленные атаки должны отбить у украинцев желание уничтожать инфраструктуру РФ. Также он утверждает, что Украина "не может" разъединить россиян и нанести серьезный ущерб экономике.

На фрагменте записи с места событий видно, как на расстоянии 2–5 метров от российского президента сидят мужчины разной внешности в военной форме и с орденами. Среди прочего, присутствующие вспомнили погибшего "героя РФ" Нарана Очир-Горяева, который был на их месте год назад, но 4 июня погиб от удара дрона в Украине. Путин попросил присутствующих помолчать минуту: все встали и помолчали, опустив глаза.

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Другие подробности выступления Путина появились на канале российских СМИ "РИА Новости". Российский президент сказал, что нужно поддерживать изобретателей, работающих в ВПК, и заверил, что продолжается успешная работа по выводу на орбиту низкоорбитальных спутников. Также он упомянул о дронах, которые все чаще используются на линии фронта, и призвал увеличить производство БПЛА с искусственным интеллектом. Отдельно прозвучало обращение к "недружественным странам". Глава Кремля пообещал, что они не смогут нанести РФ "стратегическое поражение". Еще один раздел выступления был посвящен историческим вопросам: Путин упомянул о Наполеоне, Гитлере и о том, как "восемь лет Украина бомбила Донбасс". Один из итоговых тезисов касался войны в Украине и "с НАТО". Президент РФ заявил, что Москва возьмет под свой контроль "исторические земли" и согласна вести мирные переговоры с Украиной "с учетом российских интересов".

Удары РФ по Украине — подробности

Отметим, что вечером 11 июня Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске баллистической ракеты "Орешник" ВС РФ по Украине. Во всех областях объявили сигнал воздушной тревоги, но через 15 минут отменили: удара не последовало. Между тем президент Украины Владимир Зеленский и вновь Воздушное командование 12 июня заявили, что нужно быть начеку, уходить в укрытие во время тревог, поскольку угроза удара "Орешника" остается.

Напоминаем, что эксперт объяснил, могут ли украинские РЛС обнаружить ракету "Орешник" и отследить её траекторию.