"Будемо відповідати": Путін пригрозив посилити удари по інфраструктурі Україні (відео)

Російський диктатор Володимир Путін прямо заявив, що буде завдавати злочинних ударів по цивільній інфраструктурі України. Посадовець пообіцяв росіянам, що українці нібито не завдадуть їм настільки великої шкоди, як хотіли б. На відео з урочистого прийому в Кремлі виступ Путіна слухав глава Міністерства оборони Андрій Бєлоусов та група військових, які щойно прибули з фронту.

Заява Путіна пролунала під час зустрічі з солдатами ЗС РФ, які воюють в Україні, повідомили у Telegram-каналі росЗМІ "Звєзда". Лідер РФ сказав, що наступна задача російських військових — це відповідати українцям "як слід" і нарощувати удари по інфраструктурі. На думку російського президента, такі посилені атаки повинні відбити в українців бажання нищити інфраструктуру РФ. Також він стверджує, що Україна "не може" розсварити росіян і завдати сильної шкоди економіці.

На фрагменті запису з місця подій бачимо, як на відстані 2-5 метрів від російського президента сидять чоловіки різної зовнішності у військовій формі та з орденами. Серед іншого, присутні згадали загиблого "героя РФ" Наран Очир-Горяєва, який був на їхньому місці рік тому, але 4 червня загинув від удару дрона в Україні. Путін попросив присутніх помовчати хвилину: усі піднялись і помовчали, опустивши очі.

Відео дня

Інші деталі виступу Путіна з'явились у каналі росЗМІ "РИА Новости". Російський президент сказав, що потрібно підтримувати винахідників, які працюють на ВПК, та запевнив, що триває успішна робота з виведення на орбіту низькоорбітальних супутників. Також згадав про дрони, які все більше використовуються на лінії фронту, і закликав збільшити виробництво БпЛА зі штучним інтелектом. Окремо пролунало звернення до "недружніх країн". Очільник Кремля пообіцяв, що вони не зможуть завдати РФ "стратегічну поразку". Ще один розділ виступу був присвячений історичним питанням: Путін згадав про Наполеон, Гітлера і про те, як "вісім років Україна бомбила Донбас". Одна з підсумкових тез стосувалась війни в Україні та "з НАТО". Президент РФ заявив, що Москва візьме під свій контроль "історичні землі" і погоджується вести мирні переговори з Україною "з врахуванням російських інтересів".

Удари РФ по Україні — деталі

Зазначимо, увечері 11 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск балістичної ракети "Орешник" ЗС РФ по Україні. В усіх областях оголосили сигнал повітряної тривоги, але через 15 хвилин скасували: удару не було. Тим часом президент України Володимир Зеленський, і знов Повітряне командування, 12 червня заявили, що потрібно бути насторожі, іти в укриття під час тривог, оскільки загроза удару "Орешника" залишається.

Нагадуємо, експерт пояснив, чи можуть українські РЛС побачити ракету "Орешник" та прослідкувати її траєкторію.