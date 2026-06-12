Україна не може відстежувати пуски "Орешника": експерт пояснив, як ЗСУ дізнаються про загрозу

Українські військові поки не має технічних засобів, щоб самостійно відстежувати пуски російської балістичної ракети "Орешник". Але українські військові все ж дізнаються про загрозу.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний розповів в коментарі "РБК-Україна", що оскільки Україна не може відстежувати політ "Орешника", то інформацію про підготовку до ударів балістикою завчасно передають західні партнери та українська агентурна розвідка.

"Це дає змогу Повітряним силам ЗСУ інформувати населення та військових ще до того, як ракета увійде в повітряний простір країни, або ж до того, як вона перетне лінію фронту", - повідомив Земляний.

Українська агентурна розвідка також працює, тому військово-політичне керівництво знає про плани ворога заздалегідь.

Наявні радари в Україні фіксують ціль лише на фінальній стадії польоту, тому попередження про пуски слід перевіряти і довіряти тільки офіційним джерелам, адже моніторингові Telegram-канали часто помиляються, неправильно трактуючи дані.

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Земляний навів приклад, коли напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, але не вказали тип загрози, на його думку, це була робота ворожої балістики із комплексів С-400, втім моніторингові канали почали писати про "Орешник.

Запуск "Орешника" — чому Україна не може відстежити балістичну ракету

Антон Земляний пояснив, що головна проблема полягає у відсутності систем виявлення, здатних фіксувати балістику на такій висоті та глибині. Наявні радари AN/MPQ-65 можуть помітити ціль на відстані 160-180 кілометрів та висоті 30-36 кілометрів.

Оскільки балістична ракета середньої дальності підіймається значно вище, то її вдається зафіксувати лише, коли вона потрапляє в зону дії радіолокаційних станцій.

"Це по суті фінальна частина її польоту", - підкреслив Земляний.

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності "Орешник" із полігону "Капустин Яр".

У ніч на 24 травня російські війська вже запускали по Україні балістичну ракету "Орешник". Влучання зафіксували в районі Білої Церкви на Київщині. Після удару в місті загорівся гаражний кооператив, також пошкоджень зазнали будівлі одного з підприємств.