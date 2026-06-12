Росія може запустити "Орешник" протягом доби: у Повітряних силах попередили про загрозу

Протягом найближчої доби Росія може здійснити запуск балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" з полігону "Капустин Яр".

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України на своїй сторінці у Telegram, протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" із полігону "Капустин Яр".

У Повітряних силах наголосили, що громадянам слід уважно ставитися до повідомлень про повітряну небезпеку та не нехтувати сигналами тривоги.

Крім того, як написав у Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко, є інформація про те, що РФ проводить тренування пусків "Орєшніка" протягом чотирьох годин. Попередньо, йдеться про навчальні пуски, однак громадянам радять залишатися уважними.

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