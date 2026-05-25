Як удар 36 "Шахедів": аналітики оцінили потужність вибуху від "Орєшніка" в Білій Церкві

Удар росіян ракетою "Орєшнік" по Україні мав радше психологічну мету, аніж військовий сенс. Адже міф про "кінетичну" руйнівність "Орєшніка" було спростовано першими результатами дослідження місця удару по Білій Церкві.

Про це пише Defense Express.

Фахівці в Україні провели огляд вже третього місця падіння блоків ракети "Орєшнік" і з'ясували, що російська пропаганда, яка вихваляє російську ракету через її нібито руйнівні удари, говорить не правду.

"Рашиські пропагандисти знову поширили тезу, що "Орешник" несе спеціальні вольфрамові кінетичні бойові елементи. І вони нібито мають надвисоке пробиття, за рахунок чого, мовляв, уражаються якісь "секретні підземні укриття", а тому на поверхні майже нічого не видно", — йдеться у повідомленні.

Водночас Defense Express із власних джерел дізнався розміри вирв, які залишили блоки "Орешника". Загальний огляд показав, що їх середні розміри орієнтовно: до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів глибиною.

"У будь-якому випадку загалом розмір та глибина вирв, а також наслідки ураження гаражів, відповідають тому, що було досліджено у Дніпрі та Львові. Тобто ні про яку нову бойову частину мова також не йде", — наголошують експерти.

Як повідомляєють у видання, загалом наслідки удару російського "Орєшніка" містять 36 блоків та умовно є еквівалентом удару 36 "Шахедам" з посиленою бойовою частиною.

"Хоча характер ураження в обох випадках принципово різний, бо бойова частина "Шахеда" має фугасний та уламковий ефект. Водночас різниця полягає у тому, що за рік у РФ планують зібрати у 2026 році від п'яти БРСД "Орешник" у темпі одна ракета за 2-2,5 місяці. А от для виробництва 36 "Шахедів" ворогу необхідно, орієнтовно 8 годин", — кажуть аналітики.

Удар "Орєшніком" по Україні: що відомо

Нагадаємо, що 24 травня російська балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж", також відома як "Орєшнік", ударила в районі Білої Церкви Київської області. Запустили ракету з Капустіного Яру.

Після чого, в ДСНС показали наслідки удару "Орєшніка" по Білій Церкві. Внаслідок падіння елементів імітаторів боєголовки ракети, постраждали три гаражні приміщення, а на місці влучання сталося займання.

Також військовий кореспондент Сергій Місюра, який побував на місці прильоту "Орєшніка" у Білій Церкві, пише про провальний удар РФ "Орєшніком".