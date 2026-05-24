"Горіли гаражі": в ДСНС показали наслідки удару "Орєшніка" по Білій Церкві (фото)

Вночі проти 24 травня ЗС РФ здійснили масовану комбіновану атаку, включаючи використання балістичної ракети середньої дальності "Орешник". У результаті удару постраждали гаражні приміщення в місті Біла Церква.

Внаслідок падіння елементів імітаторів боєголовки ракети, постраждали три гаражні приміщення, а на місці влучання сталося займання. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області.

"Унаслідок чергової російської атаки на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарчих споруд, а також займання у кількох районах області. На місцях працювали підрозділи ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Наслідки удару "Орешником" по гаражному кооперативу в Білій Церкві

Як додають рятувальники, внаслідок влучання в гаражний кооператив сталося займання трьох приміщень. У районі атаки відмічені пошкодження сусідніх приміщень кооперативу, які за заявою речника Командування Повітряних сил ЗСУ, було вражено БРСД "Орешник", запущеної з полігону "Капустин Яр" Астраханської області РФ.

Масована атака РФ 24 травня — що відомо

Вночі проти 24 травня росіяни здійснили масований комбінований удар по території України. Основною ціллю атака стала столиця та Київська область.

За попередніми даними, ЗС РФ обстріляли Київ з використанням дронів і ракет. Уламки ворожих цілей падали у Шевченківському, Дніпровському, Подільському та інших районах столиці.

В результаті масованої атаки по Києву пошкоджені культурні пам'ятки, будинки та споруди. За повідомленнями посадовців, руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 столичних локацій.