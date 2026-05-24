Росіяни вдарили "Орєшніком" по Білій Церкві: у Повітряних силах підтвердили атаку

Російська балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж", також відома як "Орєшнік", ударила в районі Білої Церкви Київської області. Запустили ракету з Капустіного Яру.

Росіяни дійсно запустили вночі по Україні ракету "Орєшнік". Про це "РБК-Україна" розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Пуск ракети, як зазначив представник ПС ЗСУ, росіяни здійснили з полігону Капустін Яр в Астраханській області.

У своєму офіційному зведенні Повітряні сили повідомили, що рід час атаки росіян на українські міста було зафіксовано 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Одна з них була балістичною ракетою середньої дальності, тобто "Орєшнік".

Окрім того, росіяни випустили 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон", 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр. (

Інфографіка ПС ЗСУ

Протиповітряна оборона збила або подавила 55 ракет та 549 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих дронів на 23 локаціях. Крім того, 19 ракет, імовірно, не досягли цілей.

Екстрені служби вранці повідомили, що після російської атаки у місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі.

"Горіли три гаражі", — зазначили у ДСНС.

Наслідки удару по Білоцерковському району Фото: ДСНС

Прокуратура Київської області своєю чергою інформувала, що окрім гаражного кооперативу, у Білій Церкві також постраждали будівлі підприємства.

Також наголошувалося, що експерти встановлюють тип озброєння, яким було здійснено атаку по Білоцерківському району.

Нагадаємо, увечері 23 квітня президент України Володимир Зеленський зазначав, що розвідка побачила ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням "Орєшніка".

