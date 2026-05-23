Росія готує удар "Орешником": Зеленський попередив про комбіновану атаку

Президент України зазначив, що розвідка побачила ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі.

"Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орешніка". Перевіряємо цю інформацію", — повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

Він зазначив, що важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора 23 травня.

"Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями", — написав Зеленський.

Також він звернувся до партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів: "Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну".

"Ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, головний редактор Defense Express Олег Катков розповідав, що під час перехоплення балістичної ракети, такої, як "Орешник", найважливішим завданням і, мабуть, найскладнішим, є виявлення її пуску.

Також повідомлялося, що Лукашенко пригрозив "Орешником" країнам НАТО та Україні.