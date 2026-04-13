Захиститися від "Орешника": що допоможе убезпечити Україну (відео)

Під час перехоплення балістичної ракети середньої дальності, такої, як "Орешник", найважливішим завданням і, мабуть, найскладнішим, є виявлення її пуску.

Необхідна система радіолокаційних станцій, надгоризонтних або навіть загоризонтних, щоб її побачити, розповів в ефірі "Київ24" головний редактор Defense Express Олег Катков.

Потім потрібно визначити траєкторію польоту, визначити, що вона летить саме територією України, і вже потім активувати систему перехоплення.

"І це об'єктивно має бути ракета наземного базування, яка 24/7 перебуває на в бойовому стані. І це системи Arrow-3, SM-3, або GPA, яка в американців є. Усе це розраховується, і ракета-перехоплювач виходить у космос і здійснює кінетичне перехоплення верхньої ступені з бойовим блоком, ще нерозділеною, ракети типу "Орешник", яка перебуває на висоті, для розуміння, 200-400 км, може, і вище, залежно від траєкторії польоту", — пояснює гість ефіру.

Він зазначає, що авіаційне базування протиракет непрактичне, оскільки літаки не можуть забезпечити цілодобове чергування в повітрі.

"Повітряний пуск мало якось допоможе, тому що неможливо тримати літак із готовою до старту ракетою в будь-який момент просто в повітрі 24/7 і навіть трьома літаками, які будуть один одного змінювати, ти не обійдешся. І це буде тільки одна ракета", — підкреслює він.

Тому всі відомі на даний момент протиракетні системи наземні або морські.

"Тобто першим завданням буде навіть не створення ракети, а виявлення цієї загрози. А ось виявлення — це, зокрема, і про супутники, тому що існують супутники раннього ракетного попередження. Вони висять на певних орбітах і дозволяють помітити ракетний пуск", — продовжить Катков.

Раніше нардеп Федір Веніславський говорив, що Україна працює над можливістю створення власних космічних військ, що пов'язано з необхідністю посилення протидії сучасним ракетним загрозам, зокрема російським системам на кшталт "Ліщини".

За його словами, українські розвідники змогли під час війни двічі вивести ракетоносії в космос. При цьому це було зроблено під час виконання бойових завдань, а не як експеримент. Під час другого запуску ракетоносій був виведений на висоту 204 кілометри.

