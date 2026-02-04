Росія полює на європейські супутники в космосі: які дані міг отримати Кремль, — FT

На думку офіційних осіб, незашифровані європейські комунікації стали ціллю двох російських космічних апаратів. І вони перехопили повідомлення щонайменше десятка ключових супутників над європейським континентом. А РФ вивела на орбіту ще два космічні апарати-шпигуни.

Офіційні особи вважають, що ймовірні перехоплення, про які раніше не повідомлялося, не тільки ставлять під загрозу конфіденційну інформацію, передану супутниками, а й можуть дати змогу Москві маніпулювати їхніми траєкторіями або навіть призвести до їхнього зіткнення, пише Financial Times.

Ескалація в космосі почалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Протягом кількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відстежували діяльність "Луч-1" і "Луч-2" — двох російських об'єктів, які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Російські космічні апарати переслідують європейські супутники і збирають інформацію

Але після 2022 року обидва апарати здійснювали ризиковані зближення з деякими з найважливіших європейських геостаціонарних супутників, які працюють високо над Землею і обслуговують континент, включно з Великою Британією, а також значною частиною Африки і Близького Сходу.

Російський "Луч-1" на орбіті Фото: Роскосмос

Згідно з орбітальними даними і наземними телескопічними спостереженнями, "Луч-1" і "Луч-2" зависали біля європейських супутників тижнями. Так, супутник "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників із 2023 року.

"Луч-1" і "Луч-2" підозрюють у "веденні радіоелектронної розвідки", — заявив генерал-майор Міхаель Траут, глава космічного командування Німеччини.

Неназване джерело в європейській розвідці повідомляє, що апарати "Луч" майже напевно мали розташовуватися у вузькому конусі променів даних, які передаються з наземних станцій на супутники. Воно зазначило, що конфіденційна інформація — зокрема, командні дані для європейських супутників — не зашифрована, оскільки багато хто з них був запущений багато років тому без сучасних бортових комп'ютерів або можливостей шифрування.

І це робить їх уразливими для майбутнього втручання — або навіть знищення — після того, як ворожі суб'єкти запишуть їхні командні дані.

Наприклад, російські супутники "Луч" перехопили "канал управління" супутників, що наближаються до них, — канал, що зв'язує супутники з наземними диспетчерами і дає змогу коригувати орбіту.

Аналітики кажуть, що, володіючи такою інформацією, Росія могла б імітувати дії наземних операторів, передаючи неправдиві команди супутникам для управління їхніми двигунами, використовуваними для незначного коригування орбіти: тобто вивести супутники з ладу, впустити їх на Землю, або відправити дрейфувати в космос.

Ці маневри в космосі відбуваються на тлі посилення Росією "гібридної війни" в Європі, включно з диверсійними операціями, як-от перерізання підводних інтернет- і силових кабелів.

У розвідках Європи непокояться, що Кремль може поширити подібну "деструктивну діяльність" у космос і вже розробляє для цього відповідні можливості.

У США і Китаю є аналогічні технології, але у Росії одна з найбільш передових програм космічного шпигунства.

"Супутникові мережі — це ахіллесова п'ята сучасних суспільств. Той, хто атакує їх, може паралізувати цілі країни. Дії Росії являють собою фундаментальну загрозу для всіх нас, особливо в космосі. Загрозу, яку ми більше не повинні ігнорувати", — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вересні 2025 року.

Європейські супутники, до яких наближаються "Луч-1" і "Луч-2", здебільшого використовують у цивільних цілях, як-от супутникове телебачення, але також передають конфіденційну урядову і деяку військову інформацію. Тож отримані розвіддані могли б допомогти Росії координувати менш явні атаки на Захід.

Що російські супутники "Луч-1" і "Луч-2" роблять зараз

Белінда Маршанд, головний науковий співробітник Slingshot Aerospace, американської компанії, що відстежує об'єкти в космосі за допомогою наземних датчиків і штучного інтелекту, зазначила, що російські супутники "Луч" маневрували й розташовувалися поблизу геостаціонарних супутників, часто протягом багатьох місяців поспіль".

Прототип космічного апарату "Луч" у музеї Фото: Роскосмос

Прямо зараз "Луч-2" перебуває поруч з Intelsat 39, великим геостаціонарним супутником, що обслуговує Європу й Африку.

"Вони відвідували одні й ті самі сімейства, одних і тих самих операторів — тож можна зробити висновок, що в них є певна мета або інтерес. Усе це оператори, що базуються в НАТО", — сказав Норберт Пузен, старший аналітик з орбіт в Aldoria, французькій компанії з відстеження супутників. За його словами, навіть якщо "Промені" не можуть розшифрувати повідомлення, вони все одно можуть витягти багато корисної інформації: скласти карту використання супутника, визначити розташування наземних терміналів.

Він зазначив, що Росія нарощує свою розвідувальну діяльність у космосі, запустивши торік два нові супутники під назвами "Космос 2589" і "Космос 2590". Ці апарати, мабуть, мають схожі маневрені можливості з "Луч-1" і "Луч-2".

"Космос 2859" зараз перебуває на тому ж шляху, що й геостаціонарні супутники, які обертаються на висоті 35 000 км над Землею.

Але є й хороші новини. "Луч-1", можливо, більше не функціонує. 30 січня наземні телескопи спостерігали те, що виглядало як хмара газу, що виходить від супутника, тож, імовірно, він перетворився на космічне сміття.

