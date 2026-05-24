"Горели гаражи": в ГСЧС показали последствия удара "Орешника" по Белой Церкви (фото)

В ночь на 24 мая ВС РФ осуществили массированную комбинированную атаку, включая использование баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В результате удара пострадали гаражные помещения в городе Белая Церковь.

В результате падения элементов имитаторов боеголовки ракеты, пострадали три гаражных помещения, а на месте попадания произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"В результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных сооружений, а также возгорание в нескольких районах области. На местах работали подразделения ГСЧС", — говорится в сообщении.

Последствия удара "Орешником" по гаражному кооперативу в Белой Церкви

Как добавляют спасатели, в результате попадания в гаражный кооператив произошло возгорание трех помещений. В районе атаки отмечены повреждения соседних помещений кооператива, которые по заявлению представителя Командования Воздушных сил ВСУ, были поражены БРСД "Орешник", запущенной с полигона "Капустин Яр" Астраханской области РФ.

Массированная атака РФ 24 мая — что известно

В ночь на 24 мая россияне осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины. Основной целью атака стала столица и Киевская область.

По предварительным данным, ВС РФ обстреляли Киев с использованием дронов и ракет. Обломки вражеских целей падали в Шевченковском, Днепровском, Подольском и других районах столицы.

В результате массированной атаки по Киеву повреждены культурные памятники, дома и сооружения. По сообщениям чиновников, разрушения и повреждения получили более 40 столичных локаций.