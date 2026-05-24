Россия нанесла удары по десяткам локаций в Киеве: повреждены культурные памятники, дома и сооружения

Во время массированной атаки на Киев россияне нанесли удары по более 40 локациям. Многие из них были разрушены.

ВС РФ нанесли ракетный удар по двухэтажному общежитию в Дарницком районе столицы. Об этом говорится в сюжете "Киев24".

Как рассказали жители дома, ни одна из 74 квартир не уцелела во время атаки. Однако, к счастью, ни одного погибшего в этой локации не было.

Какие локации пострадали в Киеве

Стадион

В результате атаки повреждения получили фасад и офисные помещения стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщили в ФК "Динамо" Киев.

Стадион им Лобановского Фото: из открытых источников

Выбитые окна в админздании стадиона Фото: из открытых источников

Исторические и культурные достопримечательности

Прошлая ночь с начала полномасштабного вторжения России стала самой масштабной с повреждениями культурных учреждений Киева, сообщила министр культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.

Відео дня

В частности, повреждены:

Национальный художественный музей Украины;

Национальный музей "Чернобыль";

Национальная филармония Украины;

Национальная музыкальная академия Украины;

Национальная библиотека Украины им. Ярослава Мудрого;

Киевская опера.

Также повреждения получили многочисленные памятники архитектуры, в частности Контрактовый дом, Почтовая станция и Украинский дом.

В целом Россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине, сообщила чиновница.

Здание МИДа

В результате взрывов незначительные повреждения получило здание Министерства иностранных дел на Михайловской площади, сообщили в ведомстве.

Здание МИДа Фото: из открытых источников

Выбитые окна в здании МИДа Фото: из открытых источников

"Это уникальное архитектурное наследие, возведенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны", — заявил министр Андрей Сибига.

Налоговая

Во время атаки пострадало здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, сообщила и.о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

Выбитые окна в здании налоговой Фото: из открытых источников

Поврежденный фасад Фото: из открытых источников

По ее словам, у здания поврежден фасад, в значительной части помещения нет окон.

Музей "Чернобыль"

Россия почти уничтожила Национальный музей "Чернобыль", который только недавно открылся после ремонта, сообщили в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Стародавній Київ".

Национальный музей "Чернобыль" после обстрела Фото: из открытых источников

Разрушенный музей "Чернобыль" Фото: из открытых источников

Кроме того, был уничтожен ТЦ "Квадрат", который расположен возле станции метро "Лукьяновская". Также разрушен и местный рынок.

Уничтоженная огнем постройка в Киеве Фото: из открытых источников

Тем временем, как сообщил глава КГГА Виталий Кличко, количество пострадавших в Киеве увеличилось до 77, среди них двое детей. В стационарах находится 31 раненый, трое из которых в тяжелом состоянии. В результате массированной атаки на столицу погибли два человека.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений, начиная от "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Спасатели принимали вызовы о пожарах и разрушениях гражданской инфраструктуры и жилых домах на более 40 локациях во всех районах столицы. В результате ударов есть погибшие, пострадали десятки людей.