Киев пережил одну из самых массированных атак РФ: что известно о последствиях

В течение ночи воскресенья, 24 мая, российские войска нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновой удар по столичному региону. Есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы разрушения практически во всех районах.

В результате российского удара по Киеву пострадали 44 человека. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, добавив, что медики госпитализировали 28 раненых, в том числе — двух детей в состоянии средней тяжести.

Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии, а 16 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

Количество погибших возросло до двух, позже добавил Кличко.

Еще позже глава КГГА добавил, что в результате атаки врага на столицу зафиксировано уже 56 пострадавших в результате, 30 из которых находятся в стационарах городских больниц.

Разрушенный российским ударом жилой дом

Спасатели принимали вызовы о пожарах и разрушениях гражданской инфраструктуры и жилых домах на более 40 локациях во всех районах Киева, сообщили в ГСЧС.

Шевченковский район

Россияне поразили 5-этажный жилой дом, в котором произошло разрушение и возник пожар с 1 по 5 этажи. Был обнаружен 1 погибший человек, 3 человека пострадали.

Ликвидация пожара в Киеве после российской атаки

Дарницкий район

Возникло возгорание крыши двухэтажного жилого здания общежития на площади ориентировочно 250 кв. м. Произошло разрушение на площади 100 кв. м. Из общежития эвакуированы 10 человек. Спасены 12 человек и 5 человек — госпитализированы.

Деснянский район

Возник пожар в ангаре, огнем повреждены автомобили на общей площади 100 кв. м. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива на площади 80 кв. м.

Оболонский район

Произошло попадание в здание бизнес-центра с последующим возгоранием с 3 по 5 этажи.

Голосеевский район

Произошло возгорание на теннисном корте на площади 100 кв. м. тушение которого осложнялось наличием боевой части вражеского средства поражения. Спасателям пришлось привлекать пиротехнический расчет.

Прокуратурой начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ военного преступления, повлекшего смерть человека (ч.2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас, как сообщили в ведомстве, известно о гибели 86-летней и 44-летней женщин, и 33 пострадавших, среди которых 15-летний парень и 12-летняя девочка.

Последствия российской атаки на Киев

В результате ударов повреждены по меньшей мере 27 многоэтажных домов, разрушено здание рынка и торгового центра, выбиты окна в домах, банковских учреждениях, заведениях торговли. Кроме того, повреждены бизнес-центр, музей, административные здания, школа и 13 автомобилей.

Киевская область

Во время ночной массированной атаки России на Киевщину погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах, сообщил глава ОВА Николай Калашник.

Количество пострадавших составляет 9 человек. Среди них — девочка, которой еще нет и года.

Больше всего, пятеро пострадавших, зафиксировано в Фастовском районе. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, другим медицинскую помощь оказали на месте.

Пожар на Киевщине

В Белоцерковском районе поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

В Броварском районе — 11 частных домов.

В Вышгородском районе повреждены многоэтажный дом, частное домовладение и автомобиль.

В Фастовском районе повреждены медицинская амбулатория, 9 частных домов, многоэтажка и два автомобиля.

В Бучанском районе — предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, три многоэтажки, 8 частных домов и два автомобиля.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Бориспольском районе — два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль.

Попадание в дом

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив различные виды вооружений, начиная от дронов, заканчивая баллистикой.

