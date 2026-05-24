Київ пережив одну з наймасованіших атак РФ: що відомо про наслідки

Упродовж ночі неділі, 24 травня, російські війська завдали масованого комбінованого ракетно-дронового удару по столичному регіону. Є загиблі та постраждалі, зафіксовано руйнування практично у всіх районах.

Внаслідок російського удару по Києву постраждали 44 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, додавши, що медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі — двох дітей у стані середньої тяжкості.

Троє постраждалих перебували у тяжкому стані, а 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

Кількість загиблих зросла до двох, пізніше додав Кличко.

Ще згодом глава КМДА додав, що внаслідок атаки ворога на столицю зафіксовано вже 56 постраждалих внаслідок, 30 з яких перебувають в стаціонарах міських лікарень.

Зруйнований російським ударом житловий будинок Фото: ДСНС

Рятувальники приймали виклики про пожежі та руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинках на понад 40 локаціях в усіх районах Києва, повідомили у ДСНС.

Шевченківський район

Росіяни уразили 5-поверховий житловий будинок, у якому сталося руйнування та виникла пожежа з 1 по 5 поверхи. Було виявлено 1 загиблу особу, 3 людини постраждали.

Ліквідація пожежі у Києві після російської атаки Фото: ДСНС

Дарницький район

Виникло загоряння даху двоповерхової житлової будівлі гуртожитку на площі орієнтовно 250 кв. м. Сталося руйнування на площі 100 кв. м. З гуртожитку евакуйовано 10 осіб. Врятовано 12 осіб та 5 осіб — госпіталізовано.

Деснянський район

Виникла пожежа в ангарі, вогнем пошкоджено автомобілі на загальній площі 100 кв. м. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу на площі 80 кв. м.

Оболонський район

Сталося влучання у будівлю бізнесцентру з подальшим загорянням з 3 по 5 поверхи.

Голосіївський район

Сталося загоряння на тенісному корті на площі 100 кв. м.. гасіння якого ускладнювалось наявністю бойової частини ворожого засобу ураження. Рятувальникам довелося залучати піротехнічний розрахунок.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину, що спричинив смерть людини (ч.2 ст. 438 КК України).

Наразі, як повідомили у відомстві, відомо про загибель 86-річної та 44-річної жінок, та 33 постраждалих, серед яких 15-річний хлопець та 12-річна дівчинка.

Наслідки російської атаки на Київ Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, зруйновано будівлю ринку та торгівельного центру, вибиті вікна у будинках, банківських установах, закладах торгівлі. Крім того, пошкоджені бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школа та 13 автомобілів.

Київська область

Під час нічної масованої атаки Росії на Київщину загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

Кількість постраждалих становить 9 осіб. Серед них — дівчинка, якій ще немає й року.

Найбільше, п’ятеро постраждалих, зафіксовано у Фастівському районі. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці.

Пожежа на Київщині

У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.

У Броварському районі — 11 приватних будинків.

У Вишгородському районі пошкоджені багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль.

У Фастівському районі пошкоджено медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та два автомобілі.

У Бучанському районі — підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.

У Бориспільському районі — два приватні будинки, господарські приміщення та автомобіль.

Влучання у будинок Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Києву та області, застосувавши різноманітні види озброєнь, починаючи від дронів, закінчуючи балістикою.

