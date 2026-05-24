Торговий центр, ринок, багатоповерхівки: РФ знищила понад 40 локацій у Києві (фото, відео)

У ніч на 24 травня російські війська завдали одного з наймасованішого удару по Києву та області, застосувавши під час атаки різноманітні види озброєнь: починаючи від "Шахедів" та закінчуючи балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Руйнування зафіксовані абсолютно в усіх районах української столиці, повідомив міський голова Києва Вітлаій Кличко.

О 5:40 він оприлюднив зведення щодо наслідків російського удару з вказанням пошкоджень завданих різним частинам Києва:

у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджеа будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку;

внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджеа будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку; в Оболонському районі БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території. Ще в цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок;

Відео дня

Зруйнований будинок у Києві Фото: ДСНС

у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр, також загорілися автомобілі на парковці. На території двох шкіл теж сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками;

внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр, також загорілися автомобілі на парковці. На території двох шкіл теж сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками; у Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив;

уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив; у Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок;

уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок; у Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови;

також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови; у Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку;

уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку; у Деснянському уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру;

уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру; у Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій;

районі внаслідок влучання БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій; у Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

Інформацію про руйнування в різних районах Києва підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень. Триває ліквідація наслідків обстрілу. На місцях працюють усі необхідні служби", — написав Ткаченко.

Близько 6-ї ранку Кличко додав, що кількість постраждалих у Києві збільшилася до 21 особи.

"13 людей медики госпіталізували. Із них троє поранених у тяжкому стані. Восьми постраждалим надали допомогу на місці", — зазначив Кличко.

Крім того, за словами мера Києва, одна людина померла у Шевченківському районі столиці.

Рятувальники допомагають постраждалим у Києві Фото: ДСНС

Співробтники ДСНС рятують постраждалих від російського обстрілу киян Фото: ДСНС

Зміни у роботі метро Києва через атаку ЗС РФ

Преслужба Київського метрополітену повідомила, що станція метро "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю

"Унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик", — пояснили в пресслужбі.

Щодо інциденту на "Лук'янівській", то, як повідомляли місцеві пабліки, вибухова хвиля вибила двері та елементи ескалатора, які на великій швидкості влетіли у вестибюль. Один з уламків збив чоловіка з ніг, спричинивши йому відкритий перелом.

Життя чоловікові врятував іноземець-доброволець з Шотландії.

Руйнування в Києві — подробиці від ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій також надала свій попередній звіт щодо наслідків російського комбінованого удару по Києву у ніч на 24 травня.

"У ніч проти 24 травня росіяни вкотре здійснили масований обстріл столиці, внаслідок чого у місті виникли пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків", — зазначили в ДСНС.

Там додали, що руйнування зафіксовані зокрема:

у Дарницькому районі обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники евакуйовують мешканців та ліквідовують пожежу;

обстріл спричинив пожежу покрівлі двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники евакуйовують мешканців та ліквідовують пожежу; у Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області;

через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 кв. м. У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області; у Дніпровському районі виникла пожежа у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу;

виникла пожежа у приватному житловому будинку та на території гаражного кооперативу; у Деснянському районі зафіксовані влучання у торговельний центр та будівлю супермаркету. На території гаражного кооперативу виникла пожежа п’яти гаражних боксів;

Пожежа у торгівельному центрі Фото: ДСНС

Торгівельний центр Києва у вогні Фото: ДСНС

у Святошинському районі повідомляється про влучання у 9-поверховий житловий будинок;

повідомляється про влучання у 9-поверховий житловий будинок; у Солом'янському районі незначна пожежа та руйнування конструкцій на площі 5 кв. м виникли на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку. Підручними засобами вогнеборці ліквідували загоряння на площі 1 кв. м. Також повідомляється про ураження складських приміщень на території промзони;

незначна пожежа та руйнування конструкцій на площі 5 кв. м виникли на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку. Підручними засобами вогнеборці ліквідували загоряння на площі 1 кв. м. Також повідомляється про ураження складських приміщень на території промзони; в Оболонському районі , за попередніми даними, горить житловий будинок за однією з адрес, а за іншою — вогнеборці ліквідовують пожежу у 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів. Також сталася пожежа у будівельному гіпермаркеті;

, за попередніми даними, горить житловий будинок за однією з адрес, а за іншою — вогнеборці ліквідовують пожежу у 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів. Також сталася пожежа у будівельному гіпермаркеті; у Печерському районі сталася пожежа на рівні 13 поверху 20-поверхової новобудови та горить побутівка на площі 10 кв. м, розташована поблизу.

На момент публікації матеріалу інформація про точну кількість жертв та постраждалих уточнювалась.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня росіяни вдарили "Орєшінком" по Білій Церкві.

Фокус також писав про те, що 23 травня росіяни вдарили дроном по траурній процесії в Сумах.