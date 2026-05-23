Росіяни вдарили дроном по траурній процесії в Сумах: що відомо

Російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Є загиблий та постраждалі.

У Сумах російський безпілотник атакував людей під час траурної церемонії. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Наразі, повідомив посадовець, з'ясовуються всі обставини та наслідки удару.

У міській військовій адміністрації повідомили, що ворожий FPV-дрон, попередньо на оптоволокні, завдав удар в проїжджу частину, поруч з автобусом похоронної процесії, що рухалась на одне з кладовищ.

Внаслідок влучання, як повідомляється, четверо людей зазнали поранень та були доставлені до медичних закладів.

Видання "Кордон Медіа" з посиланням на заступника директора обласної лікарні Миколи Савченка інформує, що через удар російського FPV-дрона по траурній колоні в Сумах у лікарні опинилися дев'ять цивільних, серед них священник.

Олег Григоров додав, що медики боролися за життя важкопораненого, проводячи реанімаційні заходи, але чоловік, який отримав надважкі поранення, помер у лікарні.

"Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя", — наголосив глава ОВА, додавши, що особу загиблого встановлюють.

Чотирьом людям медики вже надали допомогу, вони лікуються амбулаторно.

