Працювала охоронницею: під завалами дитсадка в Сумах знайшли тіло жінки

Зранку 6 травня росіяни продовжують терор мирного населення України, запускаючи безпілотники та КАБи. Унаслідок прильотів двох "Шахедів" у центрі Сум зруйновано будівлю дитячого садка.

На момент удару в ньому не було дітей, але перебували співробітники дошкільного навчального закладу. Загинула охоронниця дитячого садка. Її тіло витягли з-під завалів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Дві жінки дістали поранення, їм надають усю необхідну медичну допомогу.

У мережі також показали кадри евакуації людей зі зруйнованої будівлі.

Правоохоронці документують наслідки ворожого удару та фіксують черговий воєнний злочин Росії.

Вибухи в місті прогриміли близько 10:30 ранку. Перед цим Повітряні сили попереджали про те, що група ворожих дронів прямує в бік Сум.

Росія вже другий день масовано атакує Україну, незважаючи на оголошений Володимиром Зеленським режим тиші з опівночі 6 травня. Лише вчора від обстрілів загинули 26 осіб у різних регіонах України, ще 74 дістали поранення.

Серед загиблих — рятувальники, співробітники газовидобувної компанії, працівники мережі супермаркетів, мешканці пошкоджених і зруйнованих ударами ворога будинків.

Зеленський уже констатував порушення Росією перемир'я й анонсував подальші рішення після наради з військовими та розвідкою.

