РФ вдарила по складу VARUS у Дніпрі: компанія повідомила про загибель співробітників

Удар російських окупантів по Дніпру ввечері 5 квітня забрав життя чотирьох людей.

Серед загиблих — співробітники розподільчого центру мережі супермаркетів VARUS. Про трагедію повідомляють на сторінці компанії у Facebook.

"Наш розподільний центр у Дніпрі став ціллю ворожої атаки. Найстрашніше — ми втратили колег. Ворожий удар 05.05.2026 забрав життя людей, які щодня дбали про доставку продуктів до домівок. Це непоправна втрата. Ми схиляємо голови у скорботі разом із рідними загиблих", — ідеться в публікації.

Компанія попередила клієнтів, що внаслідок значних руйнувань у магазинах можливі затримки поставок і обмеження асортименту, і запевнила, що працює над відновленням поставок.

Відео дня

"Дякуємо за ваше розуміння і підтримку. Молимося за наших поранених усі разом. Найшвидшого одужання всім постраждалим. Тримаємося. Вистоїмо", — запевнили у VARUS.

Удар по Дніпру 5 травня: що відомо

Вибухи в місті почали лунати приблизно о 19:50. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про рух швидкісної повітряної цілі в напрямку Дніпра, попереджаючи про загрозу удару.

Після серії вибухів у місті було зафіксовано пожежу на території підприємства. Місцеві жителі повідомляли про густий дим, який швидко почав підніматися над районом ураження і затягувати небо над містом.

Станом на ранок 6 травня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок удару по місту пошкоджено підприємства.

Загинули четверо людей, ще 19 дістали поранення. Із них четверо чоловіків 23, 33, 44 і 52 років у лікарні у важкому стані, 13 осіб госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Україні 5 травня загинули 26 осіб, ще понад 70 поранено.

Серед тих, хто став жертвами атак, — рятувальники в Полтавській області, а також співробітники компанії "Нафтогаз".