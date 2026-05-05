Нічний удар по Полтавській області: "Нафтогаз" підтвердив загибель трьох співробітників (фото)

Три працівника компанії "Нафтогаз" загинули внаслідок чергового російського удару по нафтогазовій інфраструктурі в Полтавській області вночі 5 травня.

Російські окупанти повторно атакували об'єкт, коли туди приїхали співробітники ДСНС ліквідувати наслідки попереднього удару після відбою повітряної тривоги. Загинули двоє рятувальників і троє працівників компанії, повідомили в "Нафтогазі". Двоє з них — із Полтавської області.

Олександру Козіну було 49 років. Він працював начальником технологічного цеху зі стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь у ліквідації попередніх ударів. За його мужність його було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня від президента України.

Олександр Козін Фото: прес-служба Нафтогаза

Також загинув його ровесник Юрій Мусієнко, машиніст технологічного насоса технологічного цеху стабілізації конденсату.

Юрій Мусієнко Фото: прес-служба Нафтогаза

Як пише видання "Коло", на знак вшанування пам'яті загиблих на території Машівської громади оголошено триденну жалобу 5, 6 і 7 травня. На період жалоби передбачено приспущення державних прапорів, а також обмеження проведення розважальних заходів.

Третій загиблий газівник — 47-річний Михайло Дуб, змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти. Він — із Харківської області.

Михайло Дуб Фото: прес-служба Нафтогаза

Ще 12 співробітників нафтогазової компанії дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надають усю необхідну допомогу.

"Нафтогаз" висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

За інформацією ДСНС, коли рятувальники приїхали гасити вогонь, ворог цілеспрямовано вдарив по них чотирма ракетами. Загинули двоє людей: Герой України Віктор Кузьменко, який понад 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років.

Ще 23 пожежники дістали поранення. Троє з них — у важкому стані, медики борються за їхнє життя.

Нагадаємо, ворог атакував Україну 11 "Іскандерами". Вибухи гриміли в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонській Чернігівській областях, а також у Дніпрі, Харкові, Чернігові. Також пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури в трьох областях.

У Чернігові окупанти вдарили по центру міста, пошкодивши будівлю окружної прокуратури.

Напередодні ЗС РФ вдарили ракетою по центру Мерефи, убивши шістьох людей і поранивши понад 30.