Нічний удар по Полтавській області: "Нафтогаз" підтвердив загибель трьох співробітників (фото)
Три працівника компанії "Нафтогаз" загинули внаслідок чергового російського удару по нафтогазовій інфраструктурі в Полтавській області вночі 5 травня.
Російські окупанти повторно атакували об'єкт, коли туди приїхали співробітники ДСНС ліквідувати наслідки попереднього удару після відбою повітряної тривоги. Загинули двоє рятувальників і троє працівників компанії, повідомили в "Нафтогазі". Двоє з них — із Полтавської області.
Олександру Козіну було 49 років. Він працював начальником технологічного цеху зі стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь у ліквідації попередніх ударів. За його мужність його було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня від президента України.
Також загинув його ровесник Юрій Мусієнко, машиніст технологічного насоса технологічного цеху стабілізації конденсату.
Як пише видання "Коло", на знак вшанування пам'яті загиблих на території Машівської громади оголошено триденну жалобу 5, 6 і 7 травня. На період жалоби передбачено приспущення державних прапорів, а також обмеження проведення розважальних заходів.
Третій загиблий газівник — 47-річний Михайло Дуб, змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти. Він — із Харківської області.
Ще 12 співробітників нафтогазової компанії дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надають усю необхідну допомогу.
"Нафтогаз" висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
За інформацією ДСНС, коли рятувальники приїхали гасити вогонь, ворог цілеспрямовано вдарив по них чотирма ракетами. Загинули двоє людей: Герой України Віктор Кузьменко, який понад 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років.
Ще 23 пожежники дістали поранення. Троє з них — у важкому стані, медики борються за їхнє життя.
Нагадаємо, ворог атакував Україну 11 "Іскандерами". Вибухи гриміли в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонській Чернігівській областях, а також у Дніпрі, Харкові, Чернігові. Також пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури в трьох областях.
У Чернігові окупанти вдарили по центру міста, пошкодивши будівлю окружної прокуратури.
Напередодні ЗС РФ вдарили ракетою по центру Мерефи, убивши шістьох людей і поранивши понад 30.