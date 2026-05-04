Удар по Мерефі: кількість постраждалих істотно зросла, наймолодшому — 2 роки

68-річний чоловік, який дістав важкі поранення під час ранкового удару російської армії балістичною ракетою "Іскандер" по Мерефі Харківської області, помер у лікарні, незважаючи на всі зусилля медиків врятувати його.

Таким чином кількість загиблих склала шість осіб: троє чоловіків (68, 50 і 63 роки) і три жінки віком 74, 41 і 52 роки. Також збільшилася і кількість постраждалих. Якщо вранці їх було 19, то зараз уже 31, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За допомогою медиків звернулися двоє хлопців: 16-річного госпіталізували, 17-річний отримав необхідну допомогу та продовжить лікування амбулаторно. Також медики надали допомогу дворічній дитині. Її стан задовільний, і вона продовжить лікування амбулаторно.

За словами Синєгубова, удар був великої сили — по центру міста, фактично посеред дороги. За попередніми оцінками, на розбір завалів і повне усунення наслідків знадобиться ще один-два дні.

41-річна загибла жінка Любов Колодяжна працювала косметологом. У неї залишилося двоє дітей — 6 і 16 років. Як розповів журналістам "Суспільне. Харків" овдовілий чоловік, вибух прогримів буквально через 5-10 хвилин після того, як вона пішла на роботу.

Коли не зміг додзвонитися, він сів у авто і поїхав до місця атаки. Там невдовзі побачив загиблу дружину.

"Вона дуже, чесно, вона найкраща мати, вона наскільки... Я її просто обожнював. Вона дуже хороша. Не знаю, що сказати. Дуже хороша людина. Сім років жили", — поділився вбитий горем житель міста.

Удар по Мерефі 4 травня: що відомо

Близько 09:35 ранку ЗС РФ вдарили по місту балістичною ракетою, імовірно це "Іскандер". Вона влучила в проїжджу частину, і кадри цього моменту вже з'явилися в мережі.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 будинків, чотири магазини, станцію техобслуговування, адміністративну будівлю, два автомобілі, заклад громадського харчування. На місці триває ліквідація наслідків.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом чергового військового злочину російської армії.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих унаслідок удару.

