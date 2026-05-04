РФ вдарила балістикою по Мерефі: кількість загиблих зросла, кадри наслідків

Мерефа в Харківській області оговтується після ранкового ракетного удару 4 травня.

Російські окупанти близько 09:35 завдали по місту удару, попередньо, балістичною ракетою типу "Іскандер", повідомили в Офісі генерального прокурора. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття.

Унаслідок атаки вже відомо про п'ятьох загиблих: трьох жінок і двох чоловіків. Найстаршій жертві — 74 роки. 19 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. Четверо поранених госпіталізовані у важкому стані.

На місці події працюють усі профільні служби. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Відео дня

За інформацією Олега Синєгубова, голови харківської обласної військової адміністрації, пошкоджено щонайменше 10 будинків, чотири магазини, станцію техобслуговування, адміністративну будівлю, два автомобілі, заклад громадського харчування. На місці триває ліквідація наслідків.

Харківські рятувальники опублікували кадри наслідків прильоту. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували два осередки пожежі. Разом із ними на місцях ударів

працювали сапери Служби та офіцери громади.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих унаслідок удару.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти розкидали з дронів фальшиві гроші.