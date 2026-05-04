ЗС РФ вдарили ракетою по Мерефі: чотири людини загинули, багато поранених

4 травня вранці російська армія завдала ракетного удару по Мерефі Харківської області.

Станом на 11:00 відомо про чотирьох загиблих. Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, жертвами атаки стали двоє чоловіків у віці 50 і 63 роки, а також 41-річна і 52-річна жінка.

Ще 16 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, їм надають медичну допомогу.

Крім загиблих і поранених людей, зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, чотирьох магазинів і станції техобслуговування. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Незабаром після удару по Мерефі ворог атакував Безлюдівку. Олег Синєгубов, голова ХОВА, повідомив про влучання безпілотника по приватному сектору. Інформації про постраждалих поки що не надходило.

Відео дня

Нагадаємо, російські окупанти почали прицільно бити по автозаправних станціях у Харкові. За тиждень вони завдали 15 ударів по 11 АЗС міста.

Також повідомлялося, що 2 травня в Харкові "Шахед" ударив по житловій 12-поверхівці.