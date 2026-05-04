ВС РФ ударили ракетой по Мерефе: четыре человека погибли, много раненых

4 мая утром российская армия нанесла ракетный удар по Мерефе Харьковской области.

По состоянию на 11:00 изветсно о четырех погибших. Как сообщили в Харьковской областной военной администрации, жертвами атаки стали дове мужчин в возрасте 50 и 63 года, а также 41-летняя и 52-летняя женщина.

Еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести, им предоставляется медицинская помощь.

Кроме погибших и раненых людей, зафиксированы повреждения частных и многоквартирныз домов, четырех магазинос и станции техобслуживания. На месте удара работают все экстренные службы.

Вскоре после удара по Мерефе враг атаковал Безлюдовку. Олег Синегубов, глава ХОВА, сообщил по попадании беспилотника по частному сектору. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, российские оккупанты начали прицельно бить по автозаправочным станциям в Харькове. За неделю они нанесли 15 ударов по 11 АЗС города.

Также сообщалось, что 2 мая в Харькове "Шахед" ударил по жилой 12-этажке.