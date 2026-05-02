"Обломки влетели внутрь": в Харькове "Шахед" ударил по жилой 12-этажке (фото)

В ночь на 2 мая российские войска нанесли удар "Шахедом" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова.

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксирован "прилет" вражеского БпЛА в Шевченковском районе Харькова. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте попадания работают все экстренные службы", — написал Синегубов.

Эту же информацию подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов, который уточнил, что "Шахед" влетел в жилую 12-этажку. Ранен один житель этого дома.

"Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки. К счастью, "шахед" не сдетонировал — это позволило избежать значительно более тяжелых последствий", — отметил Терехов.

Он также обнародовал фото из квартиры пострадавшего мужчины.

Фото из квартиры пострадавшего мужчины в Харькове

"Обломки "шахеда" буквально влетели внутрь. К счастью, он не сдетонировал. Глядя на эти кадры, трудно поверить, что здесь обошлось без трагедии", — подчеркнул Терехов.

Отметим, что после трех ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА, которые кружили неподалеку от Харькова.

