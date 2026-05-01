Самая большая атака за всю войну: РФ ударила по Тернополю более 50 "Шахедами", есть раненые (фото)

В пятницу, 1 мая, российские войска днем осуществили массированную атаку дронами по Тернополю и области. Под ударами оказались промышленные и инфраструктурные объекты, в городе много раненых. Также фиксируются перебои с электроснабжением в городе.

На своей странице в Telegram председатель Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух сообщил, что это была одна из самых масштабных воздушных атак по региону за последнее время. По предварительным данным, в небе зафиксировали более 50 вражеских целей. Часть из них попала по объектам, в частности промышленным.

По состоянию на 15:00 известно о десяти пострадавших, один человек — в тяжелом состоянии. После ударов также обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому на местах работают все экстренные службы — спасатели, полиция, медики.

Россия атаковала Тернополь 1 мая, в городе слышали взрывы Фото: Суспільне

В то же время городской голова Тернополя Сергей Надал рассказал, что атака была очень интенсивной: над городом фиксировали десятки "шахедов", а жители слышали более 20 взрывов. Есть попадания по промышленным и городским инфраструктурным объектам. В результате часть Тернополя осталась без света — в частности микрорайоны "Канада", "Центр", "Новый мир", "Старый парк" и частично "Солнечный". Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Из-за ликвидации последствий временно перекрыли движение на отдельных улицах, а общественный транспорт изменил маршруты. В городе также предупреждают об опасности обломков и просят людей не подходить к подозрительным предметам и не прикасаться к ним.

Последствия удара ВС РФ по Тернополю 1 мая Фото: ГСЧС Последствия удара ВС РФ по Тернополю 1 мая Фото: Национальная полиция

О последствиях атаки также высказался начальник областной полиции Сергей Зюбаненко. В частности, он сообщил, что из зоны поражения эвакуировали 39 человек. По его словам, сейчас важно не только помочь пострадавшим, но и зафиксировать все последствия обстрелов. На местах работают следователи, криминалисты и взрывотехники, которые документируют разрушения как доказательство очередного военного преступления. Он также призвал людей не игнорировать воздушные тревоги и не распространять фото или видео с мест попаданий.

В ГСЧС подтвердили, что в результате атаки пострадали десять человек, один человек находится в тяжелом состоянии. Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы и помогают пострадавшим.

Напомним, что атака началась около 13-14 часов 1 мая — тогда Воздушные силы Украины предупредили о движении "Шахедов" в направлении Тернополя. Уже вскоре в городе прогремели взрывы, а местные жители сообщали о беспилотниках, которые пролетали над жилыми районами, и публиковали кадры задымления после попаданий. По информации мониторинговых каналов, дроны заходили на город с нескольких направлений и создавали угрозу, в частности, для промышленной части Тернополя.

Также Фокус сообщал, что во время атаки 1 мая в одном из храмов Тернополя не прервали богослужение, несмотря на взрывы в городе. На обнародованном видео слышны звуки прилетов, однако ни священнослужители, ни прихожане не реагируют и служба продолжается.