В Тернополе люди продолжали службу в церкви несмотря на массированную атаку (видео)

Российские оккупанты днем 1 мая запустили беспилотники в сторону Тернополя. В городе объявлена тревога, раздаются взрывы.

В момент атаки в одном из храмов города продолжается служба. Видео из храма опубликовал канал "Труха".

На видео слышны взрывы, на которые никак не реагируют ни прихожане, ни священнослужители, служба продолжается.

При этом из-за массированной атаки в Тернополе временно приостановили работу общественного транспорта. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

"Водители довезут пассажиров до ближайших остановок. Просим всех немедленно пройти к ближайшим укрытиям рядом", — говорится в сообщении.

Также он отметил, что ряд регионов остались без электроэнергии.

Атака на Украину 1 мая — что известно

Ранее Фокус сообщал, что Россия с самого утра атакует Украину группами ударных беспилотников. Вражеские БпЛА продолжают пересекать границу с востока и юга, а десятки дронов движутся через Сумскую, Черниговскую, Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области. На фоне этой атаки Харьков подвергся ударам по нескольким районам.

Напомним, что в ночь на 1 мая российские войска атаковали Одессу дронами. В городе повреждены две жилые многоэтажки, в одной из них вспыхнул пожар. На местах попаданий работали экстренные службы.

Ранее мы также информировали, что после удара по Одессе стало известно об одном пострадавшем. В Хаджибейском районе зафиксировали повреждения жилых многоэтажек. Также РФ атаковала портовую инфраструктуру Измаильского района, там обошлось без пострадавших.