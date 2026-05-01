Удар по Одессе: повреждены многоэтажки, есть пострадавший

В результате удара по Одессе в ночь на 1 мая повреждены жилые многоэтажки в Хаджибейском районе города, один человек пострадал.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, по состоянию на утро известно об одном пострадавшем, которому оказали необходимую помощь — лечение он будет проходить амбулаторно. Также зафиксировано попадание в жилые дома, продолжается ликвидация последствий атаки.

Последствия удара по Одессе 1 мая

Сейчас на местах попаданий работают 126 специалистов и 28 единиц техники экстренных и коммунальных служб.

Возле одного из мест удара развернули оперативный штаб, где жители могут получить консультации и помощь.

В Измаильской райгосадминистрации сообщили, что российские военные также нанесли воздушный удар по портовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки обошлось без пострадавших, пожары оперативно ликвидировали спасатели, последствия удара уточняются.

Напомним, что в ночь на 1 мая РФ атаковала Одессу дронами, в результате чего вспыхнул пожар в жилой 16-этажке. Также была повреждена еще одна многоэтажка — возгорание возникло на 11-м и 12-м этажах.

Также в ночь на 30 апреля российские войска массированно атаковали Одессу дронами типа "Шахед". В результате удара частично разрушили жилую пятиэтажку, а также повредили частный дом. Под удар попали также автостоянка и административное здание. В городе вспыхнули пожары, на местах работали оперативные службы.