РФ массированно ударила по Одессе: повреждены жилые дома, есть пострадавшие (видео)
В ночь на 30 апреля российские войска нанесли удар "Шахедами" по Одессе, в результате чего в городе частично разрушена жилая пятиэтажка.
Удар по Одессе россияне нанесли около полуночи, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Около полуночи враг нанес массированный удар по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в Одессе", — написал Кипер.
В то же время начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что в результате российского удара повреждены пятиэтажка и частный дом.
"Также враг попал в территорию автостоянки и административное здание. Все оперативные службы работают на местах", — отметил Лысак.
В местных пабликах обнародовали видео с моментом "прилета" дрона и пожаром, вспыхнувшим из-за удара.
На момент публикации материала было известно о по меньшей мере четырех пострадавших в результате вражеской атаки.
"Двое женщин 25 и 44 лет и мужчины 38 и 62 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — подчеркнул Олег Кипер.
