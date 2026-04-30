РФ масовано вдарила по Одесі: пошкоджені житлові будинки, є постраждалі (відео)

У ніч на 30 квітня російські війська завдали удару "Шахедами" по Одесі, внаслідок чого у місті частково зруйнована житлова п'ятиповерхівка.

Удару по Одесі росіяни завдали близько опівночі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Біля опівночі ворог завдав масованого удару по житловим будинкам та обʼєктам цивільної інфраструктури в Одесі", — написав Кіпер.

Водночас начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що внаслідок російського удару пошкоджено п’ятиповерхівку та приватний будинок.

"Також ворог поцілив у територію автостоянки та адміністративну будівлю. Усі оперативні служби працюють на місцях", — зазначив Лисак.

У місцевих пабліках оприлюднили відео з моментом "прильоту" дрона та пожежею, що спалахнула через удар.

На момент пубілкації матеріалу було відомо про щонайменше чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Двоє жінок 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — наголосив Олег Кіпер.

Нагадаємо, 28 квітня РФ розбомбила цілу вулицю на Сумщині КАБами.

У ніч на 29 квітня Росія вдарила по Харкову дронами.