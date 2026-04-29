Росія вдарила по Харкову дронами: пошкоджені автобуси та гіпермаркет у різних районах, деталі

У ніч на 29 квітня російські війська завдали кількох ударів безпілотниками по різних районах Харкова, внаслідок чого є руйнування та пожежі.

Пошкоджено гіпермаркет та два автобуси, повідомив голова харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пошкоджено скління вікон гіпермаркету, автомобіль та два автобуси — наслідки ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова", — написав Синєгубов.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що "прильоти" також зафіксовані у Немишлянському, Слобідському та Індустріальному райнох міста.

У Слобідському районі — у багатоквартирних будинках, що розташовані поряд з місцем прильоту, вибиті вікна, а у Немишлянському районі, внаслідок влучання ворожого дрону у дерево, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки по Харкову не було.

