"Один випадок на мільйон": у Дніпрі до квартири залетів "Шахед" і не вибухнув (фото)

У суботу вночі у самісіньке вікно квартири влетів російський дрон, який не здетонував. Філатов вважає це справжнім дивом.

Під час нічної масованої атаки на Дніпро один з російських "Шахедів" залетів прямо до житлового приміщення у багатоквартирному будинку. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, усі мешканці квартири залишилися живі, оскільки російський дрон з вибухівкою не розірвався.

Вікно квартири, у яку влетів російський ударний безпілотник Фото: соцмережi

"От і не вір після цього в дива", — зауважує міський голова, який наголошує, що подібних випадків реально лише один на мільйон.

Місцеві телеграм-канали інформують, що "Шахед" влучив у будинок в житловому районі Тополя.

"Шахед" у віконному отворі Фото: скріншот Російський БПЛА викинули з вікна Фото: скріншот

У мережі показують, як дрон, що не вибухнув, виштовхують просто з вікна у двір.

Зазначимо, через масовану атаку росіян на Дніпро у місті вже 46 поранених. Серед них п'ятеро дітей, повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через російські удари по місту загинули п'ятеро людей. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, але їхні пошуки триватимуть.

Нагадаємо, росіяни завдали масованого удару по Україні, атакувавши низку населених пунктів. Найбільше постраждало місто Дніпро.

Через деякий час ЗС РФ знову ударили по тому ж самому житловому кварталу, який атакували нещодавно. Внаслідок атаки пошкодження отримав багатоповерховий житловий будинок, загинула жінка, семеро людей дістали поранення.