Росія вдруге за добу вдарила по Дніпру: загинула жінка, над містом здійнявся густий чорний дим

Вдень суботи, 25 квітня, росіяни знову ударили по Дніпру. Внаслідок атаки пошкодження отримав житловий будинок.

Внаслідок повторної атаки по Дніпру семеро людей дістали поранень. Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, додавши, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Посадовець уточнив, росіяни завдали удару по тому ж самому житловому кварталу, який атакували вночі. Понівечений багатоповерховий будинок, одна людина загинула.

Місцеві канали додають, що під час останнього шахедного удару загинула жінка.

Загибла під час повторної атаки на Дніпро Фото: соцмережi

Рятувальники повідомили, що на місці події тривають пошуково-рятувальні роботи, служби працюють над розбором завалів.

Також повідомляється про вибух на місці попередніх влучань. Телеграм-канали публікують кадри з великим стовпом чорного диму.

Чорний дим над Дніпром Фото: скріншот

Як стало відомо, спалахнула цистерна з паливом.

Загалом, внаслідок російських атак вночі та протягом дня п'ятеро людей загинули, а 34 постраждало. На АЗС вогнем було знищено 8 вантажівок і 4 легковики, двоє чоловіків – 49 та 51 років були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Наслідки російської атаки у Дніпрі Фото: соцмережi

Міський голова Борис Філатов повідомив, що Дніпро атакували 10 крилатих ракет та 84 дрони. Пошкоджено, щонайменше, 27 будинків, два дитячі садочки та амбулаторія.

Нагадаємо, з вечора п'ятниці 24 квітня росіяни масовано атакують Україну. Ударів зазнали Дніпро, Біла Церква, Шостка, Рені та інші.

Внаслідок атаки портової інфраструктури Одещини на території Румунії впали уламки російського дрону з вибухівкою.