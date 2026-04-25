Россия второй раз за сутки ударила по Днепру: погибла женщина, над городом поднялся густой черный дым

Днем в субботу, 25 апреля, россияне снова ударили по Днепру. В результате атаки повреждения получил жилой дом.

В результате повторной атаки по Днепру семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, добавив, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Чиновник уточнил, россияне нанесли удар по тому же самому жилому кварталу, который атаковали ночью. Изуродован многоэтажный дом, один человек погиб.

Местные каналы добавляют, что во время последнего шахедного удара погибла женщина.

Погибла во время повторной атаки на Днепр Фото: соцсети

Спасатели сообщили, что на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, службы работают над разбором завалов.

Спасательные работы

Также сообщается о взрыве на месте предыдущих попаданий. Телеграм-каналы публикуют кадры с большим столбом черного дыма.

Відео дня

Черный дым над Днепром

Как стало известно, вспыхнула цистерна с топливом.

В общем, в результате российских атак ночью и в течение дня пять человек погибли, а 34 пострадали. На АЗС огнем было уничтожено 8 грузовиков и 4 легковушки, двое мужчин — 49 и 51 лет были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Последствия российской атаки в Днепре

Городской голова Борис Филатов сообщил, что Днепр атаковали 10 крылатых ракет и 84 дрона. Повреждены, по меньшей мере, 27 домов, два детских сада и амбулатория.

Напомним, с вечера пятницы 24 апреля россияне массированно атакуют Украину. Ударам подверглись Днепр, Белая Церковь, Шостка, Рени и другие.

В результате атаки портовой инфраструктуры Одесской области на территории Румынии упали обломки российского дрона со взрывчаткой.