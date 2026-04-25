Россия массированно атаковала Украину: есть погибшие, в Днепре под завалами ищут людей (фото)

Россияне нанесли массированный удар по Украине, атаковав Днепр, Белую Церковь Киевской области, Шостку в Сумской области, Рени возле Одессы, Черкасскую и Николаевскую области. Больше всего пострадал город Днепр, который обстреливают почти полсуток.

С вечера пятницы, 24 апреля, россияне атакуют Днепр. Известно о 18 пострадавших, 11 из которых госпитализированы, проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате атаки в Днепре возникли пожары. Повреждены предприятия, частично разрушена четырехэтажка, еще несколько многоквартирных домов и частный дом разрушены. Среди них пострадавших 9-летний мальчик, который будет лечиться амбулаторно, сообщил чиновник

В ГСЧС уточняют, что из частично разрушенного многоквартирного жилого дома чрезвычайники спасли 30 человек, среди которых 5 детей.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди.

Из-под завалов спасатели достали тело погибшего человека, сообщает "Суспільне".

Из-под руин дома в Днепре, изуродованного ударом россиян, спасатели достали тела двух погибших людей, также сообщил глава ОВА. Позже он добавил, что еще одно тело достали спасатели из-под завалов дома в Днепре, то есть количество погибших увеличилось до трех человек.

Предположительно, под завалами еще могут находиться 5 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Всего, предварительно, 21 человек получил ранения.

Также россияне нанесли удар по АЗС, на которой горят три грузовика, сообщил глава ОВА.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Киевская область

В Белой Церкви на месте падения вражеских целей вспыхнул пожар, сообщил секретарь горсовета Владимир Вовкотруб.

Возникло сильное задымление.

Сумская область

Ночью россияне нанесли массированный авиационный удар по Шосткинской территориальной общине, сообщил городской голова Николай Нога. Разрушен объект инфраструктуры, повреждены 9 жилых домов и придомовых сооружений, легковые автомобили. Информация о раненых не поступала, уточнил он.

Одесская область

На юге региона повреждена жилая застройка и припортовая территория, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По его информации, два человека пострадали, повреждены и разрушены три частных жилых дома, хозяйственное помещение и семь автомобилей. Также получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры.

Николаевская область

В результате ночной массированной атаки повреждена ЛЭП в Николаевском районе, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Обесточены шесть населенных пунктов, но электрики уже ведут работы по восстановлению. Пострадавших нет.

Черниговская область

БПЛА "Герань" атаковала Семеновскую центральную городскую больницу на Черниговщине. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.

Повреждения получили здание котельной больницы и хирургический корпус медучреждения.

Харьковская область

В Немышлянском районе Харькова вражеский БпЛА повредил двухэтажный частный дом, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Пострадал 54-летний мужчина, его госпитализировали. 1,5-летний мальчик получил острую реакцию на стресс.

Также в областном центре повреждено гражданское предприятие, многоквартирный дом, детская железная дорога и транспортная инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки вражеских ударов Харьков и 7 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, 7 человек пострадали.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку россиян. Он сообщил, что всего было ранено более 30 человек, было убито четыре человека.

Массированная атака на Украину

В ночь на 25 апреля противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Радиотехническими войсками было зафиксировано 666 средств воздушного нападения, в том числе 47 ракет и 619 БпЛА.

Среди них 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 29 крылатых ракет Х-101, 1 крылатая ракета Искандер-К, 5 крылатых ракет "Калибр" и 619 ударных БпЛА различных типов.

Противовоздушной обороной, предварительно, сбито/подавлено 610 целей — 30 ракет и 580 беспилотников:

26 крылатых ракет Х-101;

4 крылатые ракеты "Калибр";

580 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БпЛА на 23 локациях, а также падение сбитых БпЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах пока уточняется, добавили в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы опубликовали карту траекторий движения ракет и БПЛА.

Напомним, враг практически всю ночь атаковал Днепр ударными дронами, а около 03:30 часов направил на город баллистические и крылатые ракеты с бортов стратегической авиации.

Ночью россияне также массированно атаковали Шостку Сумской области "Шахедами": в городе прогремели десятки взрывов.