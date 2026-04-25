Пожары и разрушения в Днепре, попадание в Харькове и удар по Белой Церкви: первые последствия массированной атаки РФ

В ночь на 25 апреля россияне совершили очередную массовую атаку украинских городов. Под вражеским ударом оказались Днепр, Харьков и Белая Церковь Киевской области.

В результате российских ударов известно о разрушениях, пожарах и раненых. Фокус собрал, что известно о первых последствиях ночного обстрела.

Атака на Днепр

Под наибольшим ударом этой ночью оказался Днепр. Враг практически всю ночь атаковал город ударными дронами, а около 03:30 часов направил на Днепр баллистические ра кеты и крылатые ракеты с бортов стратегической авиации.

Около 03:30 часов председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о первых последствиях обстрела города. По его данным, зафиксированы несколько пожаров и повреждения жилых домов в результате ударов россиян.

Через несколько минут Ганжа уточнил, что из-за обстрела в городе повреждения получил 4-этажный жилой дом.

"Предварительно, есть раненые", — написал чиновник.

Вскоре стало известно, что под ударом россиян этой ночью также оказался промышленный объект. Информация о последствиях атаки по предприятию уточняется, отметили в ОВА.

Небо над Днепром после российской массированной атаки

По состоянию на 05:10 часов стало известно о по меньшей мере трех пострадавших в результате атаки на Днепр. Четырехэтажный жилой дом частично разрушен, отметили в ОГА.

По состоянию на 05:20 часов количество пострадавших в результате атаки на Днепр возросло до 4, информировали в ОВА.

Атака на Харьков

Также ночью россияне атаковали Харьков беспилотниками и баллистическими ракетами. Около 00:40 часов мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне попали ударным дроном по жилой многоэтажке в Салтовском районе.

Около 03:30 часов в Харькове снова прогремела серия мощных взрывов. Терехов рассказал, что враг совершил несколько ударов по Киевскому району Харькова.

"Один из ударов пришелся вблизи жилого дома в Киевском районе", — писал мэр.

После уточнения данных стало известно, что одно из попаданий произошло в Шевченковском районе Харькова.

"Также пострадала транспортная инфраструктура — в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод", — рассказал Терехов.

Другие данные о последствиях атаки по городу устанавливаются.

Атака на Белую Церковь

Россияне ночью также атаковали Белую Церковь на Киевщине ударными беспилотниками и ракетами. В местных каналах писали о звуках взрывов, которые были слышны в городе.

По данным мониторинговых каналов, враг направил на город около десятка дронов. Информации о последствиях на момент публикации не поступало.

Напомним, ночью россияне также массированно атаковали Шостку Сумской области "Шахедами": в городе прогремели десятки взрывов.

В ночь на 24 апреля ВС РФ атаковали "Шахедами" Одессу: в результате атаки было известно о погибших и раненых.