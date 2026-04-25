Пожежі і руйнування у Дніпрі, влучання у Харкові та удар по Білій Церкві: перші наслідки масованої атаки РФ

У ніч на 25 квітня росіяни здійснили чергову масовану атаку українських міст. Під ворожим ударом опинилися Дніпро, Харків та Біла Церква на Київщині.

Внаслідок російських ударів зафіксовані руйнування, пожежі та є поранені. Фокус зібрав, що відомо про перші наслідки нічного обстрілу.

Атака на Дніпро

Під найбільшим ударом цієї ночі опинилося Дніпро. Ворог практично усю ніч атакував місто ударними дронами, а близько 03:30 години направив на Дніпро балістичні ракети та крилаті ракети з бортів стратегічної авіації.

Близько 03:30 години голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про перші наслідки обстрілу міста. За його даними, зафіксовані кілька пожеж та пошкодження житлових будинків внаслідок ударів росіян.

Через кілька хвилин Ганжа уточнив, що через обстріл у місті пошкоджень зазнав 4-поверховий житловий будинок.

"Попередньо, є поранені", — написав посадовець.

Невдовзі стало відомо, що під ударом росіян цієї ночі також опинився промисловий об'єкт. Інформація щодо наслідків атаки по підприємству уточнюється, зазначили в ОВА.

Небо над Дніпром після російської масованої атаки

Станом на 05:10 годину стало відомо про щонайменше трьох постраждалих внаслідок атаки на Дніпро. Чотириповерховий житловий будинок частково зруйнований, зазначили в ОВА.

Станом на 05:20 годину кількість постраждалих внаслідок атаки на Дніпро зросла до 4, інформували в ОВА.

Атака на Харків

Також уночі росіяни атакували Харків безпілотниками і балістичними ракетами. Близько 00:40 години мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили ударним дроном по житловій багатоповерхівці у Салтівському районі.

Близько 03:30 години у Харкові знову прогриміла серія потужних вибухів. Терехов розповів, що ворог здійснив кілька ударів по Київському району Харкова.

"Один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку в Київському районі", — писав мер.

Після уточнення даних стало відомо, що одне з влучань сталося у Шевченківському районі Харкова.

"Також постраждала транспортна інфраструктура — зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Пошкоджено газогін", — розповів Терехов.

Інші дані щодо наслідків атаки по місту встановлюються.

Атака на Білу Церкву

Росіяни уночі також атакували Білу Церкву на Київщині ударними безпілотниками та ракетами. У місцевих каналах писали про звуки вибухів, що було чутно у місті.

За даними моніторингових каналів, ворог спрямував на місто близько десятка дронів. Інформації щодо наслідків на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, уночі росіяни також масовано атакували Шостку на Сумщині "Шахедами": у місті прогриміли десятки вибухів.

У ніч на 24 квітня ЗС РФ атакували "Шахедами" Одесу: внаслідок атаки було відомо про загиблих та поранених.