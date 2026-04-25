Вибухи у Дніпрі і Шостці: ворог атакує Україну "Шахедами", у повітря злетіли бомбардувальники Ту-95

У ніч на 25 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, а також підняли у повітря одразу кілька бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ворог атакував дронами Дніпро і Шостку на Сумщині.

Повітряну тривогу через загрозу ворожих "Шахедів" було оголошено у низці східних, південних, північних та центральних областей України. Фокус зібрав, що відомо про російську атаку.

Близько 23:20 години моніторингові канали попередили про виліт щонайменше 4 літаків Ту-95МС у повітря. Борти злетіли з аеродрому "Оленья" та взяли курс у напрямку потенційних пускових рубежів, повідомили аналітики.

Паралельно ворог запустив "Шахеди" та безпілотники типу "Гербера" по Україні з південного та східного напрямків. Аналітики попереджають, що росіяни здійснили пуски дронів кількома хвилями і упродовж ночі кількість нових дронів у повітряному просторі країни може зростати.

Аналітики каналу "Стратегічна авіація РФ" зазначили, що у небі також спостерігається щонайменше 1 літак Ту-160, що злетів з аеродрому "Енгельс-2" у РФ. Також станом на 00:10 годину фіксують зліт ще 1 бомбардувальника Ту-95МС з аеродрому "Дягілєво" у Росії. Невідомо, чи ворог здійснює передислокацію або ж готується завдати ударів по Україні за допомогою згаданої авіації.

ЗС РФ атакують Україну дронами: які міста під ударом

На тлі ворожого обстрілу "Шахедами" близько опівночі вибухи було чутно у Дніпрі, повідомили ЗМІ. У місцевих каналах пишуть, що внаслідок атаки у місті нібито здійнялася сильна пожежа, проте офіційних коментарів влади на момент публікації не надходило.

Також вибухи на тлі атаки дронів пролунали у Шостці Сумської області, повідомили у місцевих Telegram-каналах. Очевидці стверджують, що їх було понад 20, проте офіційних даних на момент публікації не було.

Варто зазначити, що 24 квітня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про завершення підготовки росіян до нового масованого удару по Україні.

Вранці 24 квітня ЗС РФ атакували Київ "Шахедами": дрони летіли на рівні житлових будинків.