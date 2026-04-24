"Ворог підготував засоби": Росія готує новий масований удар по Україні, — ЦПД

Російські війська завершили підготовку до ймовірного масованого удару. Українців просять найближчим часом не ігнорувати тривогу.

Невдовзі можливий масований обстріл, адже російські окупанти підготували усі необхідні засоби. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє канал Новини.LIVE.

Коваленко повідомив, що наразі зафіксовано "завершення розвідувальних заходів" РФ. Також ворог зібрав усі засоби, що необхідні йому для атаки по Україні

"Ворог, на жаль, станом на зараз проводив розвідку. І станом на зараз підготував засоби для нанесення масованого удару по Україні. Відбудеться він чи ні, це знає тільки російський Генштаб. І, звісно, що ми закликаємо людей користуватися укриттями у випадку атаки", — пояснив Коваленко.

Відтак, Андрій Коваленко закликав громадян України не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки.

"Обов’язково треба дослухатися до всіх тривог", — звернувся він.

Як пише журналіст Андрій Цаплієнко, моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних літаків: попередньо Ту-95 і Ту-22М3 у повітрі.

Офіційної інформації з приводу цього поки немає.

Нагадаємо, що РФ побудувала базу для запуску реактивних дронів поблизу України. Росія продовжує активно розширювати інфраструктуру для запуску ударних безпілотників поблизу українського кордону. Нові дані свідчать, що ці об’єкти адаптують під використання реактивних дронів, які є більш швидкими та складними для перехоплення, повідомляє видання Business Insider.

Раніше Фокус писав, що Росія збудувала три ідентичні секретні військові об'єкти в окупованому Криму, поруч з Санкт-Петербургом та на березі Білого моря. Зокрема, ці майданчики мають ракетні установки та розміщені неподалік від старих ядерних сховищ Радянського Союзу.