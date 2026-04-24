РФ побудувала базу для запуску реактивних дронів поблизу України: з'явилися супутникові знімки

Росія продовжує активно розширювати інфраструктуру для запуску ударних безпілотників поблизу українського кордону. Нові дані свідчать, що ці об’єкти адаптують під використання реактивних дронів, які є більш швидкими та складними для перехоплення.

Як повідомляє видання Business Insider, відповідні висновки зроблено на основі супутникових знімків та даних незалежних дослідників, які зафіксували активне будівництво й модернізацію пускових об’єктів на російських військових базах, призначених для запуску дронів нового покоління.

Одним із таких об’єктів є база в Орловській області РФ, яка розташована приблизно за 160 кілометрів від українського кордону. За даними аналітичної компанії Vantor, на її території зафіксовано чотири пускові рейки, при цьому дві з них уже подовжені до близько 85 метрів. Зокрема, будівельні роботи там стартували наприкінці грудня 2025 року, тоді як ще дві стартові позиції почали облаштовувати вже навесні 2026-го.

Фото: Business Insider

Водночас фахівці, вважають, що вся ця інфраструктура створюється під нові версії російських ударних безпілотників сімейства "Герань". Якщо перші моделі, зокрема "Герань-2", були фактично адаптованою копією іранського Shahed-136 із пропелерним двигуном, то наступні модифікації — "Герань-3", "Герань-4" і "Герань-5" — вже отримали реактивні двигуни. Їх запускають зі спеціальних рейкових установок, після чого дрон набирає швидкість і переходить у автономний політ до цілі.

Окремо аналітики звертають увагу на те, що нові моделі змінюються не лише технічно, а й зовні. Зокрема, "Герань-5" за формою вже наближається до крилатої ракети, а не класичного безпілотника, що може ускладнювати її виявлення та перехоплення.

Крім Орловської області, подібна інфраструктура розширюється і на тимчасово окупованій території Донецької області. Наприклад, там російські війська розбудовують майданчик на базі колишнього аеропорту, додаючи нові пускові позиції та сховища для дронів. Попри значну віддаленість від лінії фронту, цей об’єкт уже неодноразово зазнавав ударів з боку України.

Через це Росія суттєво наростила масштаби дронових атак, і за перші три місяці 2026 року по Україні було запущено майже 16 тисяч безпілотників. Загалом, така кількість випущених БпЛА суттєво перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Натомість Україна у відповідь продовжує розвивати власні системи протидії, і одиним із ключових напрямків є виробництво недорогих дронів-перехоплювачів, які мають збивати ворожі безпілотники у повітрі. За словами президента Володимира Зеленського, українські потужності вже дозволяють виготовляти до 2 тисяч таких апаратів щодня,і частину з яких потенційно можуть передавати союзникам.

До цього Фокус писав, що Росія збудувала три ідентичні секретні військові об'єкти в окупованому Криму, поруч з Санкт-Петербургом та на березі Білого моря. Зокрема, ці майданчики мають ракетні установки та розміщені неподалік від старих ядерних сховищ Радянського Союзу.

Крім того, у лютому супутниковий знімок зафіксував активне розгортання військової інфраструктури на території колишнього аеродрому "Кричів-6" у Білорусі, де, ймовірно, може з’являтися техніка російського ракетного комплексу "Орешник". На території об’єкта аналітики помітили десятки військових машин, будівництво ангарів і можливі пускові позиції, однак експерти не виключають, що частина інфраструктури може бути імітаційною або фейковою для введення в оману.